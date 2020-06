„Je to výročí, které žádný festival klasické hudby nemůže opomenout.“ Přesně těmito slovy zahájila Michaela Káčerková, ředitelka Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera (IMFF), v pátek 12. června jeho již šestý ročník.

Beethovenova a Mozartova hudba rozezněla Ostrov. | Foto: archiv Jana Železného

Prolog s názvem „Pocta klasikům“ si totiž kladl za úkol připomenout 250 let od narození Ludwiga van Beethovena, bezesporu jednoho z nejvýznamnějších skladatelů klasicistní hudby, a spolu s ním i tvorbu další význačné osobnosti dané doby – Wolfganga Amadea Mozarta. Kostel Zvěstování Panny Marie v Ostrově se tak rozezněl tóny děl těchto dvou velikánů, nechyběla ani Beethovenova dobře známá symfonie č. 5 c moll „Osudová”. To vše ve skvělém podání Komorní filharmonie Pardubice. Spolu s ní se představila i zpěvačka Eliška Tomeňuková, laureátka loňského ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka. Věřím, že se tento koncert pro všechny návštěvníky stal nejenom mimořádným hudebním zážitkem, ale po dlouhých týdnech omezení spojených s koronavirem symbolizoval i pomyslný návrat do „kulturnějších časů“.