Ostrovský útulek představuje dalšího psa vhodného k adopci.

Blesk čeká v útulku na nového pána. | Foto: archiv útulku

Blesk je cca 6 let starý pes střední velikosti a je kastrovaný. Jedná se o hodného, ale bojácného, opatrného a lekavého psa, vhodného do klidného prostředí ke zkušenému a trpělivému zájemci, do bytu i na zahradu.