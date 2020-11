O hudební stránku se postaral Karlovarský symfonický orchestr pod vedením Debashishe Chaudhuriho, indického dirigenta, žijícího v Praze. V projektu se symbolicky spojil český orchestr s indickým dirigentem, i česká a indická hudba, obrazově jej doplnily poutavé záběry z různých koutů České republiky, Prahy a Karlových Varů. Průvodní slovo patřilo hostiteli, českému velvyslanci v Indii, Milanu Hovorkovi. Recepce obsahovala také zdravici ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Hezké pozdravení pronesl dirigent Debashish Chaudhuri. Reakce po odvysílání jsou nad očekávání, poděkování patří všem, kdo se na projektu podíleli a pomohli alespoň touto formou předat poselství přátelství a povzbuzení.

Zdroj: Youtube

„Chci velmi poděkovat Karlovarskému symfonickému orchestru za to, že nám pomohl ztvárnit nosnou myšlenku virtuální recepce, kterou bylo předat poselství přátelství a povzbuzení. Zvláštní poděkování patří Maestru Debashishi Chaudhurimu. Je to nejen vynikající umělec, ale také skvělý člověk.

Jsem také velmi rád, že program měl politickou dimenzi, kterou zajistil ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček, čímž opět potvrdil svou osobní angažovanost v rozvoji česko-indické relace. V neposlední řadě děkuji generálnímu řediteli Grandhotelu Pupp Jindřichu Krauszovi za poskytnutí prostor hotelu k pořízení záznamu. Reakce našich indických přátel jsou úžasné. Vyplývá z nich, že poselství dopadlo na úrodnou půdu. Pro celý tým velvyslanectví bylo ctí podpořit touto cestou krásné město Karlovy Vary.

Ing. Milan Hovorka, velvyslanec České republiky v Indii

"Repertoár jsme vybírali velmi pečlivě, aby zdůraznil dekády přátelství obou zemí. Po odvysílání koncertu nám přišlo mnoho děkovných e-mailů a vzkazů. Nejvíce posluchači chválili Dvořákův Slovanský tanec č. 10 a rágu Jaijaiwanti, kterou byl koncert zakončen. Trvá přesně jednu minutu a je to takový most mezi oběma kulturami. Je o sebevědomí národa, hrdosti a úspěchu, ale zároveň o smutku. Reflektuje tak dobu, ve které žijeme. Pro mě je to velká čest tyto hodnoty takto unikátně do Indie sdílet.“

Debashish Chaudhuri, dirigent

Barbora Šmudlová, KSO