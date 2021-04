Čikina je kastrovaná fena střední velikosti.

Čikina je kastrovaná fena střední velikosti. | Foto: Marek Šinkovič, útulek Bety Ostrov

Je kontaktní, poslušná, s jinými psy ale moc nevychází. Je zvyklá být v bytě a je čistotná. Zájemce o adopci by neměl být začátečník, je vhodná do bytu, případně k domu se zahradou by bylo ideální. Není vhodná k jiným psům a k dětem ji též nelze doporučit.