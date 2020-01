Dne 12. prosince se žáci 5. A ze základní školy Konečná zúčastnili projektu „Abeceda peněz“. Projekt se zaměřuje na rozvoj finanční gramotnosti žáků 4. a 5. tříd. V rámci tohoto projektu žáci dostali od jedné z bank bezúročnou půjčku 3 000,- Kč na nákup surovin a výrobků, které posléze mohli zpeněžit. Při realizaci projektu si žáci rozvíjeli týmovou spolupráci, komunikaci, kreativní myšlení, schopnost řešit problémy a samozřejmě i matematiku, český a anglický jazyk. Velmi obtížné bylo pro žáky odhadnout, o jaký výrobek budou mít potenciální zákazníci největší zájem.

Na výběru a vlastní výrobě výrobků žáci pracovali nejen v prostorách základní školy Konečná, ale i za velké podpory rodičů doma. Žáci si díky projektu uvědomili, co vše obsahuje cena konečného produktu, jak se stanovuje jeho cena, co je to půjčka a že půjčené peníze je třeba vracet. Na závěr bych za žáky třídy 5. A chtěla poděkovat všem, kteří nám při realizaci projektu pomohli. V první řadě určitě rodičům, kteří dětem pomáhali s přípravou výrobků, dále týmu lidí, který se na projektu podílí, a v neposlední řadě vedení školy a všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, že s námi při výrobě produktů měli trpělivost.

Mgr. Martina Vaculíková, třídní učitelka 5. A