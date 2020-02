„To se s dnešními lyžemi nedá vůbec srovnat. Dříve se jezdilo v hlubokém sněhu, na dnešní umrzlé a urolbované sjezdovky tyhle lyže nejsou stavěné. Bez hran se na ledu jezdit moc nedá“, vysvětluje Roman Nepožitek, závodník a výrobce dřevěných lyží.

Dvoudenní závod – sjezd a slalom

Připravené byly pro lyžníky dvě disciplíny – 3kilometrový sjezd a slalom. Utkaly se týmy ze 7 zemí, celkem 117 závodníků. Česká výprava se skládala z několik týmů – Telemark Team Boží Dar, Lyžníci von Tanvald, Vichr z hor a olešnický HOVRCH. „Ten sjezd je hodně náročný, když jsem ho viděl poprvé na minulém mistrovství, říkal jsem si, že bych ho nechtěl jet ani na moderních lyžích“, říká Jan Kulhánek z Telemark Teamu.

Sjezd měl několik částí – velmi prudký start a první zatáčky, vjezd do lesa a průjezd po mírnější lesní cestě, a pak zakončení po prudké sjezdovce a volnější dojezd do cíle. Slalom byl klasický, se skokem dvě branky před cílem. Závodníci si mohli vybrat, jestli skočí a urychlí svůj průjezd nebo jestli skok objedou o něco pomaleji.

Čeští závodníci jezdili pouze v kategorii Skipioniere, která se vyznačuje tím, že lyže musí být dřevěné originály bez hran, ideálně nalezené na půdách našich dědečků a babiček. Boty jsou kožené kotníkové a vázání řemínkové se železnou zapínací přezkou. Jako opora se směla použít akorát dlouhá dřevěná tyč, hůlky povolené nebyly. Pokud výbava nesplňovala přísné podmínky, závodník dostal hendikep – ve sjezdu cca minutu a ve slalomu několik vteřin. „Lyže mám původní, ale bohužel vázání je s pružinou, která se organizátorům moc nelíbila, takže mi dali penalizaci“, říká Petra Kubová, vicemistryně světa z roku 2018.

Kromě sněžných pionýrů se závodníci mohli přihlásit do kategorie Kandahár – dřevěné lyže s hranami nebo do skupiny Modern Oldies, kde se jezdilo na lyžích do roku výroby 1970. Těchto kategorií se Češi nezúčastnili.

Jak česká reprezentace dopadla?

„Máme 13 medailí – 5 medailí ze sjezdu, 5 medailí ze slalomu a 5 v celkovém umístění. V kategorii žen máme mistryni světa Danu Kubínovou (Lyžníci von Tanvald) a vicemistryni Kristýnu Güttnerovou (Telemark Team BD). V kategorii mužů získal 2. místo Richard Hajzler (Vichr z hor) a na 3. místě skončil Patrik Gottschier (Telemark Team BD). Dokonce máme vicemistra i v kategorii mužů nad 60 let – Josefa Kubíčka (HOVRCH). Dopadli jsme skvěle! Měli jsme také nejmladší účastnici, Emu Drahorádovou, které je teprve 9 let. Celý závod zvládla úplně bez problému“, říká Viky Handrychová, členka Telemark Teamu.

Kromě naraženého kotníku a natažených vazů v koleni nikdo horší zranění neutržil. „Na skoku ve slalomu jsem akorát zlomil špičku lyže. Ale nevadilo to, do cíle jsem dojel i bez ní“, uzavírá Michal Kubín, Lyžník von Tanvald.

Kristýna Güttnerová