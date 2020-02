Zvažujete právě, na jakou základní školu přihlásíte Vaše dítě? Přijďte na náš odpolední workshop, pomůžeme Vám utřídit si, jaká témata jsou v tom pro Vás důležitá a jaký typ školy by Vám i Vašemu dítěti mohl vyhovovat.

Ilustrační foto. | Foto: Černá louka Ostrava

Při workshopu pořádaném vzdělávací společností School My Project budeme pracovat s několika osvědčenými metodami a technikami, které slouží k podrobnějšímu zamyšlení nad tím, co všechno vlastně od školy očekáváte, a jaká by měla být škola, která bude tato očekávání naplňovat.