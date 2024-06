Preventisté Městské policie Karlovy Vary vyrazili 12. června za ideálního počasí opět do terénu. Jejich cílem se pro tentokrát staly cyklostezky a cílovou skupinou byli samozřejmě cyklisté a také lidé jedoucí na elektrických koloběžkách. Další ročník dopravně bezpečnostní akce Na kole jen s přilbou proběhl ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti a BESIPEM.

Strážníci na kontrole cyklistů. | Foto: Městská policie Karlovy Vary

Při několikahodinové akci se strážníci zaměřili především na povinnou výbavu kola a vzhledem ke stoupajícímu počtu elektrokol a elektrokoloběžek kladli důraz na to, jak je důležité mít při jízdě přilbu na hlavě. To platí především pro dospělé, pro děti je přilba povinná do osmnácti let věku. Dostupná data jsou totiž nekompromisní! V loňském roce bylo při dopravních nehodách usmrceno devětatřicet cyklistů a osmadvacet z nich nemělo přilbu na hlavě. Kromě důležitých informací, na které se ptali sami sportovci, rozdávaly hlídky také reflexní doplňky nebo cyklomapy.

Cyklistická sezóna je v plném proudu, dbejte proto na svojí bezpečnost.

Nikola Záhorová