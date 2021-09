„Naším cílem je propagace architektury a představování konkrétních staveb či jejich autorů v širších souvislostech. V letošním roce poukazujeme na propojování měst a obcí, nejen s ohledem na dopravní propojení, ale i na pěší cesty mezi obcemi, stezky krajinou a podobně,“ vysvětluje zakladatelka a ředitelka Dne architektury, Marcela Steinbachová. Festivalový program pravidelně představuje významné osobnosti světa architektury. V říjnu po celé republice připomene například zakladatele moderní architektury u nás – architekta Jana Kotěru, od jehož narození letos uplyne 150 let.

V Lomnici nad Popelkou proběhne vernisáž výstavy Po stopách hospůdek na Lomnicku, na kterou tematicky naváže komentovaná prohlídka města i Řemeslného pivovaru Lomnice nad Popelkou. V zaniklé sklářské osadě Kristiánov u Bedřichova si zájemci připomenou význam lesních skláren v Jizerských horách. Zaniklé obce a pohnuté osudy oblasti kolem Ralska připomene vyjížďka osobními auty od Muzea vystěhovalectví do Brazílie v Náhlově. V Turnově se fandové architektury vydají po židovské čtvrti, vymezené ulicemi Palackého, Trávnice a Krajířova.

V Liberci se Den architektury ponoří do historie tramvajové dopravy, jejích původních tras a historických vozů tvořících kolorit starého Liberce. Připomene historii místního motorismu, zaměří se na dochované stavby spojené s městským provozem a připomene i nerealizované projekty, dopravní inženýrství z dob před uplatněním prvních automobilů, tzv. Hitlerovu dálnici či rozsáhlé průtahy s tunely pod městem. Patnáctikilometrová cyklovyjížďka z Frýdlantu povede údolím řeky Smědé kolem renesančních mlýnů, hamrů a kováren, i továren, dělnických domů a továrnických vil z 19. století, aby skončila v Jizerskohorském technickém muzeu v Bílém Potoce.

Zve na výpravy za architekturou známou i neznámou, pěšky, na kole, vlakem či lodí, a to s odborným výkladem. Zaměří se jak na architekturu současnou, tak architekturu 20. století, a na některých místech zamíří i hlouběji do historie. Během festivalu se také pod názvem Hurá dovnitř! otevřou veřejnosti i desítky běžně nepřístupných budov.

Festival Den architektury nabízí od 1. do 7. října bohatý a zdarma přístupný program několika set akcí v osmi desítkách měst po celé republice i na Slovensku.

