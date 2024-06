České umění 20. století a výstava Vladimíra Nováka jako inspirace pro tvůrčí výtvarné dílny a hry. Komentovaná prohlídka, koncert, divadelní představení. Pořádáno ve spolupráci se ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary-Rybáře, ZUŠ Antonína Dvořáka a za podpory Statutárního města Karlovy Vary. Karlovarská galerie umění připravila na třetí červnovou neděli další Den otevřených dveří.

Den otevřených dveří. | Foto: Galerie umění Karlovy Vary

Kromě volného vstupu do všech výstavních prostor je přichystán program pro dětské i dospělé návštěvníky, na jehož koncepci se spolupodílely obě karlovarské základní umělecké školy. Akci zahájí děti ze ZUŠ Antonína Dvořáka a ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary–Rybáře úvodním koncertem. Většina dalších aktivit bude především výtvarně zaměřená – jako inspirace poslouží nově koncipovaná stálá expozice českého umění 20. století a výstava Vladimíra Nováka – Život je krátký a krátký je čas, která prezentuje díla od 80. let do současnosti. V průběhu celého odpoledne budou probíhat dílny, hry, animace – v sálech budou připravena tvůrčí stanoviště, kde se budou moci zapojit děti i dospělí. Uskuteční se také komentovaná prohlídka stálé expozice. Vyvrcholením celého dne bude divadelní představení vynikajícího loutkohereckého souboru Buchty & loutky. Známá pohádka Kocour v botách plná humoru a písniček potěší především dětské diváky.

Program:

13.00–14.00 koncert žáků ZUŠ Antonína Dvořáka a ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – Rybáře

13.00–17.00 volné prohlídky výstavních sálů galerie s doprovodným programem, kterého se můžete aktivně zúčastnit

13.30–17.00 výtvarné hry pro malé i velké návštěvníky inspirované probíhající výstavou a díly ze stálé expozice českého umění 20. století

14.30 komentovaná prohlídka stálé expozice – České umění 2. poloviny 20. století

17.00–18.00 Kocour v botách – Buchty & loutky - loutkoherecká pohádka plná humoru a písniček na motivy známého příběhu v podání vynikajícího pražského divadelního souboru

Lenka Tóthová, Galerie umění Karlovy Vary