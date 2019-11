Výjimečný zážitek si od nás odnesly děti o minulém víkendu.

Děti si halloweenskou noc moc užily a dokonce si i začarovaly. | Foto: Lenka Teturová

V rámci kurzu angličtiny přespalo u nás v učebně ve Staré Roli celkem 28 dětí ve věku 4 až10 let, pro které jsme uspořádali velkou halloweenskou noc. Povídali jsme si o tom, proč se halloween slaví, co je to za svátek, k tomu jsme vyráběli halloweenské dekorace, děti si zkusily jít pro koledu v rámci bobříka odvahy- knock, knock: Trick or treat. Také jsme řádili v maskách a hráli hry a dokonce jsme i čarovali. Bylo to super. Děti byly nadšené a už se těší na další akci.