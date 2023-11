V sobotu večer vyzdobily místní děti za vedení Kulturní komise vlastnoručně vyrobenou halloweenskou výzdobou park ve Stružné. Jen co skončily s posledním pavoukem, už si je nadšeně fotili polští turisté.

Halloween ve Stružné. | Foto: Foto: Zuzana Večerková

Krásné fotky vznikly již během dne, ale co teprve v noci, když příšery svítí do dálky. Všichni, co se na výzdobě parku podíleli, doufají, že se u nás nenajdou vandalové, kteří by tuto dětskou činnost a radost všech kolemjdoucích poničili.

Zuzana Večerková