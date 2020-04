Hned ve dvou velikostech – pro děti a dospělé, šije roušky Eva Sajdlová z Hradce Králové.

Předávání roušek. | Foto: archiv J.Bureše

„Už s nimi zásobila celý Hradec a okolí a teď expandují i na západ,“ řekl starosta Ostrova Jan Bureš. Ten roušky odvezl do karlovarského dětského domova pro děti do 3 let. „Tady si je převzala současná paní ředitelka Erika Pavlová a budoucí ředitelka slečna Evička. Co neužijí pro sebe, dají dalším maminkám a dětem,“ dodal starosta.