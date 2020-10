Dobrodružství tvořivosti, hra i pečlivá práce, tak knížka vznikala

Co je potřeba, abychom objevili to, co hledáme? Vznikne tvůrčí autorská kniha “levou zadní”? Na tyto otázky odpovídá návštěvníkům každého věku nová výstava v karlovarské galerii SUPERMARKET wc s názvem VZNIK KNIHY “LEVOU ZADNÍ”, kterou si můžete prohlédnout ve všední dny od 8. 10. do 20. 11. 2020. Vernisáž s autorkou výstavy, ilustrátorkou a grafičkou Marianou Tutschovou proběhne ve čtvrtek 8. 10. v 17 hodin.

Výstava představuje postupný proces vzniku knihy “Levou zadní” grafičky a ilustrátorky Mariany Tutschové, která pochází z Karlových Varů. | Foto: repro Deník