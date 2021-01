„S částečným otužováním jsem začal při saunování v bazénu v přeštickém Sportu, (dnes U Svině), před přibližně 15 lety. Do řeky Úhlavy jsem se poprvé ponořil 9. února 2020. Ve vodě jsem tehdy pobyl maximálně jednu minutu. Teplota vzduchu byla 10 °C a vody 4 °C.

Od té doby jsem se koupal 3x týdně. Postupně jsem četnost a dobu pobytu ve vodě zvyšoval. Snažím se dodržovat pravidlo: kolik má stupňů voda, tolik minut ve vodě. V dnešní době jsem na tom dobře zásluhou pravidelnosti koupání, tak si dovoluji čas ve vodě prodloužit. Těším se na hromadná sranda koupání, která bývají třeba i na Ostrově v Příchovicích, která se konají začátkem února. Ale kvůli pandemii nevím, zda to bude možné.“ V loňském roce se v řece vykoupal celkem 185 krát!

Prozrazuje: „Do vody se doporučuje vcházet jako do sklepa - jít pořád a nezastavovat se.“ Když jsem se 9. ledna 2021 s ním na „lukavické plovárně“ setkala, teplota vody byla 3°C a vzduch 1°C. Pan Vlna se rychle potopil, plaval a jeho pobyt ve vodě trval 6 minut. Do vody si neodkládá čepici a nosí speciální tenké neoprenové rukavice, které ho ochrání proti chladu. Zároveň si do vody bere chytré hodinky, kterými si měří čas strávený ve vodě. Doma si pak vede podrobnou evidenci. Poté, co u nově opraveného malého mostu přes řeku vylezl z vody, osušil se, následovala ještě krátká rozcvička. Otužilec dodává: „Vše dělám z prospěšných důvodů pro tělo a udržení dobré imunity. Uvítal bych, kdyby se časem ke mně někdo přidal.“ Jako poznámku čtenářům bych uvedla, že se koupe i v mrazu.

Eva Horová