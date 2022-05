Soutěže se účastnilo několik dětiček, a co nás překvapilo, i dospělí si chtěli zasoutěžit. Avšak děti byly nakonec šikovnější než my a po vítězství v každém kole si chodily pro své sladké odměny. To největší kulový si odnesl malý Tadeášek, který nás všechny roznesl na kopytech. Hrdě si tak nesl svůj obří meloun a s úsměvem se chlubil mamince. Všechny děti si také s sebou odnesly pytlík kuliček. Prý se těší, až budou trénovat na zahradě. A rodiče jistě také.