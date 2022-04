Březnová doprovodná akce k pohádkám Divadla Dětí nesla název Březen, my za kamna nevlezem! Pochod z nejdeckého nádraží na oblíbenou turistickou atrakci Kukačku vedl přes Křížovou cestu ke Krásné vyhlídce až na destinaci, prověřenou doprovodnými akcemi z ledna a února. Po krásném turistickém dopoledni mezi jarními ptačími zpěváčky nabídlo Divadlo Dětí klasicky hudební pohádku pro nejmenší diváky. Zaplněný divadelní sál odměnil herce bouřlivým potleskem, pohádka dětem připomněla, jak správně vytřídit odpad. Turistický pochod s kulturou na závěr byl koncipován jako animační aktivita pro rodiny s dětmi a příští taková se bude konat 16.dubna. To se děti vypráví do Bečova nad Teplou, kdy cílem bude Botanická zahrada a otevírání místní studánky.