Štěpánka Kadlecová, koordinátorka Vlčích hlídek v Krušných horách, uvedla: „Letošní rok nám aktivní monitoring v oblasti Krušných hor komplikovalo hned několik věcí: covidová situace, přírůstek do rodiny a především problém s pravidelným odcizováním fotopastí. Přesto všechno víme, že se vlci aktivně pohybují po celých Krušných horách v počtech cca 12 jedinců, kteří však nepatří k jedné smečce. Cílem letošní zimní sezóny proto bude zjistit přesnější rozmístění a rozdělení krušnohorské vlčí populace, což bez aktivních dobrovolníků půjde jen těžce. Zájemci o seminář pro nové dobrovolníky Vlčích a Rysích hlídek se mohou těšit nejen na inspirativní víkend strávený v přírodě a na naší krušnohorské základně, ale třeba i na exkurzi u největšího místního chovatele ovcí.”

V Krušných horách se vlci usazují už pět let, letošní sezóna Vlčích a Rysích hlídek začne právě tady Letošní sezónu zahájí úvodní seminář v Krušných horách. Ten bude probíhat celý víkend od pátku 1. října v horské obci Vejprty. Noví zájemci se od zkušených lektorů dozví základní informace o biologii a ekologii vlků, kteří se v Krušných horách znovu usazují od roku 2016. Součástí semináře ale budou také přednášky o životě rysů, významu velkých šelem v lesním ekosystému, o myslivosti nebo dosavadních výsledcích výzkumu šelem v Česku a v Evropě. Podstatnou součástí školení je sobotní celodenní ukázka terénního stopování divokých zvířat přímo ve vlčím teritoriu. Školení pro nové dobrovolníky letos mimo jiné podpořil také Karlovarský kraj.

Na výsledky Vlčích a Rysích hlídek navazuje výzkum prestižních institucí Výzkum takto velkých savců je časově a kapacitně náročný. Šelmy využívají ke svému životu rozlehlá teritoria a dokáží se v krátkém čase přemístit na velké vzdálenosti. Státy Evropské unie mají povinnost monitorovat populace těchto chráněných zvířat na základě takzvané Směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Právě pro náročnost sběru dostatečného množství dat zapojuje Hnutí DUHA Olomouc do terénního monitoringu stovky dobrovolných mapovatelů. Jejich zjištění, nálezy a získané vzorky následně zkoumají vědecké instituce od univerzit až po Akademii věd. Dobrovolníci pomáhají sběrem trusu, moči či srsti velkých šelem zjišťovat informace o jejich genetickém původu či potravních návycích. Nálezy stop pomáhají ochraně těchto druhů - odhalují prostorové nároky zvířat, způsob využívání krajiny a kořisti i nároky na ochranu citlivých klidových území, které šelmy potřebují pro rozmnožování a výchovu mláďat.

K velkým šelmám přibyl dobrovolníkům hlídek také monitoring kočky divoké V minulém roce zasahovalo na naše území 22 vlčích teritorií. Právě ty pomáhají mapovat dobrovolníci Vlčích a Rysích hlídek. Zároveň se zapojují i do monitoringu rysa ostrovida jak v jeho původní populaci v Beskydech a v Javorníkách, tak v reintrodukované populaci na Šumavě a v Pošumaví. Na moravsko-slovenském pomezí pomáhají dobrovolníci i s monitoringem výskytu medvěda hnědého. Nově se ale hlídky zapojují taky do mapování menší chráněné šelmy - kočky divoké.

