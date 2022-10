Při cestě do Českého ráje jsme všichni zdolali horu Říp, kam by měl vystoupat alespoň jednou za život každý Čech. Pak už jsme vyrazili do skal, nejprve do Prachovských skal. Přesvědčili jsme se, že jsou nejen krásné, ale i hodně náročné. Po dobu pobytu jsme postupně prošli a navštívili Sedmihorky, zámek Hrubá Skála, hrad Valdštejn, Zlatou stezku Českého ráje s krásnými vyhlídkami na maloskalské údolí, skály u Besednic, Drábské světničky a zříceniny hradů Valečov a Frýdštejn. Prošli jsme i část cyklostezky kolem řeky Jizery. Při zpáteční cestě jsme navštívili zámek Mnichovo Hradiště. Počasí nám první tři dny nebylo nakloněno, ale senioři ze Slaměnky nejsou z cukru. Zdatní turisté našlapali 56 km, ti pomalejší 42 km.Akce se konala za finanční podpory MěÚ Sokolov.