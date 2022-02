Je to jeden z nejznámějších karlovarských hotelů, který je každoročně dějištěm mezinárodního filmového festivalu. Náročná rekonstrukce změnila patnáctipatrový Thermal, navržený podle architektů Machoninových v sedmdesátých letech minulého století, v odpudivý skelet.

Nejdůležitější a nejnáročnější byla výměna technologií. Hotel má za sebou třicet let provozu a veškeré energie byly neekonomické a nemoderní. To se změnilo právě modernizací technologií, produkce se snížila zhruba o padesát procent, čímž Thermal ročně ušetří přibližně 15 milionů korun. Celková rekonstrukce stála 580 milionů korun. Proměnou prošly také pokoje. Letos pokračují dodělávky na bazénu Thermalu, který by měl být posléze přístupný veřejnosti.

Příspěvek zaslala Jana Truhlářová. Velice jí děkujeme.