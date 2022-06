„Minulý rok byl pro nás opět hodně náročný, sdělil majitel tvrze Pomezná Petr Jaška. „Přes všechny nesnáze jsme ale s obnovou areálu pokročili vpřed. S projektem obnovy budovy chléva jsme dokonce zvítězili v prestižní anketě Stavby Karlovarského kraje. Letos už máme dozděné přízemí a chystáme se na obnovu patra, ale to až poté, až bude přízemí schované pod stropem, abychom mohli přistoupit k obnově zachovalých prvků původního chléva. Příští rok bychom rádi dokončili hrubou stavbu," vysvětlil Jaška. „A pokud půjde vše dobře, chtěli bychom opět do některých z dalších ročníků soutěže Staveb Karlovarského kraje přihlásit samotnou dostavbu, ve které by mělo vzniknout malé muzeum zdejší lokality.