Cílem projektu bylo nejen zaznamenání životních příběhů pamětníku, ale také přispění k pochopení toho, jak lidé prožívali různé etapy svého života v kontextu historických událostí 20. století, i to, jak dívají na současný svět. Jedinečnost projektu také v tom, že vyprávění pamětníků poskytlo unikátní pohled na události, které by mohly být zapomenuty, pokud by nebyly zaznamenány.