Divadlo má tu kouzelnou moc, že nechává zapomenout na nepřízeň světa, a naopak dokáže probouzet a připomínat zapomenutý již čas. V případě psího detektiva Balynky se jednalo o zdvižený prst nad všemi, kdo by snad zapomněl, jak nakládat s domácím odpadem a jak doma správně třídit. Představení pohádky se může navenek jevit jako jednoduchý akt. Ale ve skutečnosti se na jeho realizaci podílí desítky lidí. Nejprve tvůrčí tým, herci, potom metodická a manažerské sekce a v neposlední řadě spolupracující pedagogové v desítkách karlovarských škol a školek a samozřejmě spolupracovat by měli i samotní diváci.

Ti se dopravovali městskou hromadnou dopravou již od osmi hodin dopoledních do hlubokého předpoledne. Karlovarské děti jsou již přivyklé systematické spolupráci s metodickým oddělením Karlovarského hudebního divadla, Divadla Dětí, a tak tomu bylo i na tomto hroznu deseti představení v samotném srdci lázeňského města. Diváci ze základních škol Truhlářské, Krušnohorské, ZŠ Jazyků, ZŠ 1.Máje a ZŠ Krušnohorské stejně jako jejich mladší kolegové z karlovarských mateřinek v Truhlářské, Montessori, Javorové, Krymské, Moudré sovy a dalších denně podvakráte zaplnili hlediště v komorní městské divadelní scéně. Jenom v únoru odehraje Divadlo dětí pro své malé diváky více než dvacet představení a jako bonus jim připravilo pravidelnou měsíční doprovodnou akci, tentokráte výlet do Krušných hor.

Vlak vyjel v deset hodin z Dolního nádraží a přes mimořádnou nepřízeň počasí odvezl organizátory i děti do zastávky Sejfy. Odtud se průvod vydal na rozhlednu Pajndl, kde si opekl výborné pelantovské špekáčky a z druhé strany kopce se sešoupnul do sálu výletní restaurace Kukačka. Neúnavné děti se zde v masopustních maskách pustily do masopustního reje s tancem při svižné hudbě. Nejvtipnější masky i tanečníci byli odměněny sladkou cenou a vlak v 16 hodin vezl vysílené společenstvo zpátky do lázeňského města.

Jestli někdo nestihnul únorovou akci, nemusí si zoufat. Protože tradičně v březnu připravilo Divadlo Dětí tradiční předjarní výlet do přírody. Tentokráte 11. března to bude Kvítek Vítek, který potáhne se svojí družinou na hrad Loket. Výlet bude v závěru dekorován představením pohádky Jak čmeláček vítal jaro přímo v prostorách hradu Loket od 16,00. Sraz účastníků v březnu bude ve 13,00 u vesničky SOS na autobusové zastávce.

Zaslala Kristýna Machačová, vedoucí obchodního oddělení KHD a DD. Velice jí děkujeme