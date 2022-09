MO ČRS Karlovy Vary- Odbor mládeže a LRU, uspořádal rybářské závody, pro děti a mládež, tentokrát na rybníku Petr u Andělské Hory.

Závod v lovu ryb udicí CUP 2022 pro děti a mládež v kategoriích dětí do 11 a 15 let, byl odstartován v 9,00 hod. Způsob lovu- plavaná nebo feeder. Program závodu byl stejný jako na všech podobných závodech tohoto typu. Mladí rybáři si vylosovali lovný úsek, dále pak návnada, kdy se každý účastník snaží přilákat co nejvíce rybiček, no a samotné chytání. Závěrem vyhodnocení výsledků, kdy se sčítají cm, každý jeden bod, a předání věcných cen, diplomů a pohárů.

V kategorii dětí do 11 let bylo přihlášeno 11 závodníků. Na 1. místě se umístil Matiáš Staněk, na 2. místě se umístila Terezka Michalcová a na 3. místě Jan Janouškovec.

V kategorii dětí do 15 let bylo přihlášeno 13 závodníků. Na 1. místě se umístil Tomáš Tlustý se 197 body, ulovil 7 ryb, na 2. místě se umístil Jakub Faitl s 88 body a na 3. místě Pavel Hájek se 70 body.

Mimořádnou cenu, za největší rybu obdržel Jakub Faitl, největší ryba Amur měla 56 cm.

Všichni mladí rybáři obdrželi diplomy, věcné ceny, ti nejlepší krásné poháry.

V průběhu závodu organizátoři připravili pro závodníky bohaté občerstvení, v podobě cukrovinek, teplého čaje, limonád, pro rodiče a doprovody kafíčko. Organizátoři nezapomněli ani na opékání vuřtů a ohřátí u ohýnku.

Na závěr příjemně stráveného dne všech rybářů, poděkoval předseda MO ČRS Bc. Ota Salcman, všem účastníkům rybářského dětského závodu, dále pak všem organizátorům soutěže, včetně hodnotících komisařů. Za přípravu, organizaci a hladký průběh celého závodu patří dík řediteli závodu Davidu Brožovi, technickému řediteli Patru Tóthovi, hlavnímu rozhodčímu Janu Machovi a za technické zázemí Patru Plocovi.

Dále pak předseda MO poděkoval všem sponzorům za věcné dary a velký dík patří také majiteli rybníka PETR, panu Petru Antonovi, který umožnil lov na svém pozemku, rybníku cca 2,5 ha. Sám majitel se nabídl, že uvítá všechny závodníky na dalším ročníku této skvělé soutěže. Aspoň také uvidí, jaké má v rybníce krásné kapry a amury.

Děti a jejich rodiče se rozcházeli v dobré náladě. Sice se moc rybiček nenachytalo, no, nebyl zrovna šťastný den a dobrá nálada ryb. Ale několik hodin v krásné romantické přírodě, působí na některé jako balzám na duši.

Zaslal Pavel Vaněček. Děkujeme.