GALERIE: Jsou tu houbové žně, hlásí čtenáři Deníku a nestíhají sbírat

Do košíku, do tašky, do trička… Houbaření si teď lidé užívají naplno. Je jedno, jestli vyjedou do šumavských lesů, nebo vyjdou doma za kopečky. Hub je všude plno. I čtenáři Deníku se pochlubili svými fotkami z houbaření. Mockrát jim za zaslání snímků děkujeme.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hub je v lese jako máku. Na některých si pochutnáte, jiné jsou pastvou pro oči. | Foto: Jan Malířský

"Týden jsem se nepodíval na svá místa v okolí Strakonic, protože jsem neměl dostat času, ale nakonec jsem se koncem pracovního týdne do lesa přece jen dostal. Dopoledne ještě pršelo a vše bylo mokré, přesto je v lese pravý houbový ráj doplněný krásou muchomůrek červených, různých druhů holubinek, muchomůrek růžovek, kozáků a začínají znovu i lišky. Prostě v lese je značné množství hub různých druhů a barev.

Původně jsem šel pro známé nasbírat pár hřibů smrkových a pro sebe pak hřib strakoš. Bohužel jsem zůstal jen u hřibů, které jsem neměl již kam dát a musel jsem z lesa odejít přičemž jsem prošel tak třetinu svých míst a na strakoše nedošlo. Spousty hub jsem tam nechal a mnoho bylo přerostlých, výtrusy z nich nám snad zajistí další úrodu," zmínil vášnivý houbař Jan Malířský ze Strakonic. Houbaři teď mají plné ruce práce se sušením, nakládáním a dalším zpracováním hub. Od nás pro inspiraci nabízíme recept na kotletky na houbách: Co s houbami? Uvařte si podle Šárky Erb Škachové A tomu, kdo se v houbách příliš nevyzná, se bude možná hodit atlas hub s téměř stovkou obrázků: Chcete vědět, jak se ty houby v lese jmenují? Podívejte se do naší fotogalerie