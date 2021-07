Historická lokomotiva zde zastavila, jako i v jiných stanicích, k doplnění vody a potřebné kontrole. V době, kdy obsluha mašiny prováděla údržbu, návštěvníky zastávky i cestující pobavil svým hudebním vystoupení Švejk Band, který nabídl repertoár z šantánů a kabaretů. Ve stejném duchu pak předvedl taneční kreace spolek Althea. Obě vystupující formace vlakem přijely a následně odjely zpět. Zdejší Dámský klub Cebiv poskytl zábavu pro nejmenší. Na nádraží postavil stánek, kde si mohli zájemci sami vymalovat sádrové odlitky, vyrobit si dle své představy náušnice či zakoupit spoustu dalších upomínkových předmětů.

A právě ve spolupráci s tímto klubem přestavěl v průběhu čtvrtka zdejší nádražní čekárnu ve výstavní sálek své železniční makety stříbrský Ilja Karásek, který zde většinu léta tráví na své chalupě. Obrovský model železnice sestavil původně pro své dvě vnučky a vnuka, kteří za ním jezdívají. Nicméně již několik let ji v rámci Bezdružického parního léta ukazuje návštěvníkům akce. "Začal jsem s maketou asi před sedmi lety. Část z ní je zdejší cebivské nádraží dle skutečnosti, zbytek je prostě takové cestování po republice," řekl Deníku Karásek. "Dveře se tu dětmi netrhnou, mám radost, že se jim to líbí. Šikovnějším dovoluji i zkusit si pomocí ovladače naložit vagón," dodal. V neděli večer, až odjedou poslední cestující, musí vše narychlo sbalit a čekárnu vrátit do původního stavu, aby mohla od pondělí opět bez omezení sloužit svému účelu.

Přímo v prostorách nástupiště nabízelo občerstvení a možnost posedět několik stánků, takže po oba dva dny bylo na jindy nepříliš frekventovaném nádražíčku opravdu živo.

Monika Šavlová