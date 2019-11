Hrách setý – Pisum sativum L.- čeleď : vikvovité, lidově : lusky

jednoletá bylina 20 – 40 cm vysoká. Ranné odrůdy kvetou v dubnu – květnu, pozdní v červnu a červenci. Vyzrálé lusky se sbírají v červenci – září.

Zralá semena hrachu obsahují bílkoviny, cukry a další účinné látky. Zelený nezralý hrášek je bohatý na vitamíny A, B, C, E, PP a karoten z minerálních látek především fosfor a vápník a má vysokou kalorickou hodnotu. Je významnou zeleninou.

Zralý hrách se slupkou ( osením ) je těžko stravitelný. Proto se z něho připravuje lisovaná kaše, polévka nebo mouka, které jsou vysoce výživnou zdravou a posilující potravinou.

Do začátku 17. století lidé jedli pouze zralý hrách, do doby, než Holanďany napadlo ochutnat nezralý zelený hrášek i s luskem – a nová zelenina byla na světě. Tím se odstartovala téměř lavina vyhledávání nových odrůd, pro různé využití. Sklizeň veškerého hrachu na světe představuje 10 miliónu tun.

PŘEDKRM MÍSTO POLÉVKY

500 g zeleniny ( karotka, brukev, hrášek, fazolka, květák, papriky, rajčata ), sůl, pepř, ¼ l sladké smetany, ocet

Všechnu kořenovou zeleninu nakrájíme na malé kousky, uvaříme ve slané vodě. Také fazolky a hrášek ovaříme. Zelené papriky nakrájíme na plátky. Všechnu zeleninu smícháme, pokropíme octem, posypeme jemně pepřem a podáváme s rozkvedlanou sladkou smetanou.

POLÉVKY

Hrachová polévka I

8 šálků mraženého hrášku, 5 šálků kuřecího vývaru, 25 g másla, sůl, mletý černý pepř

Ve velkém hrnci rozpustíme máslo a přidáme česnek. Jemně smažíme 2 – 3 minuty, dokud česnek nezměkne. Následně přidáme hrášek. Smažíme další 1 – 2 minuty a poté do směsi vlijeme vývar. Polévku přivedeme k varu, zmírníme teplotu a pozvolna vaříme. Zakryjeme poklicí a vaříme dalších 5 – 6 minut, dokud hrášek nezměkne. Pak necháme polévku trochu vychladnout, přelijeme do nádoby robotu a dohladka rozmixujeme. Polévku vrátíme do hrnce, prohřejeme, osolíme, opepříme a případně ozdobíme mátou peprnou. Podáváme s chlebem.

Hrachová polévka II.

250 g hrachu, 1,5 l vody,40 g tuku, 2 lžíce mouky, 1 menší cibule, mletý černý pepř, půl lžičky mleté papriky, sůl, jako doplněk těstoviny,

Hrách opereme a namočíme přes noc do studené vody. Pak jej vsypeme do tlakového hrnce, zalijeme vodou v potřebném množství, hrnec uzavřeme a pod tlakem vaříme 20 minut. Z mouky a tuku upravíme světlou jíšku, přidáme k ní světlou cibuli, pepř a papriku, vše promícháme. Tlakový hrnec otevřeme, měkký hrách rozmixujeme na kaši nebo prolisujeme do čistého hrnce, rozředíme zbývajícím množstvím vody a za stálého míchání zahustíme jíškou. Dobře povaříme. Teprve nyní osolíme. Při podávání můžeme do polévky přidat zvlášť uvařené a scezené těstoviny. ( Jinou variantou je přidat do polévky na závěr utřený česnek a majoránku a ji žemlí nakrájenou na kostičky a osmaženou na tuku.)

Polévka z cukrového hrášku

500 g hrachových lusků, 1 l vody nebo vývarů z kostí, ¼ l mléka, 40 g másla, 40 g mouky, sůl, 1 žemle 10 g másla

Lusky zbavíme postranních vláken, nakrájíme je na kratší kousky a dáme dusit na máslo. Za stálého hlídání, aby lusky nezhnědly, jen se osmahly, necháme lusky změknout, pak je zaprášíme moukou, podlijeme vodou a mlékem a dobře uvaříme. Měkké lusky prolisujeme sítem. Do hotové polévky vkládáme na nudličky nakrájenou, osmaženou žemli.

Hrášková polévka s knedlíčky ( 8 – 10 porcí )

600 g zeleného hrášku, 2 l vody, 40 g másla, 2 lžíce hladké mouky, 200 ml hovězího vývaru, 1 lžička cukru, ½ svazku petrželky.

Houskové knedlíčky : 3 housky, 50 g másla, 2 vejce, 30 g strouhanky, sůl, 2 lžíce hrubé mouky, muškát, olej z hořkých mandlí

Hrášek vyloupeme, omyjeme a ve dvou litrech vody vaříme 1 hodinu doměkka. Na houskové knedlíčky namočíme starší housky asi na 20 minut do malého množství vlažné vody, potom vymačkáme. V hrnci rozpustíme 50 g másla, housky na něm osmahneme a necháme vychladnout. Přimícháme strouhanku, vejce, 5 kapek oleje z hořkých mandlí, 2 lžíce hrubé mouky, sůl, a strouhaný muškátový oříšek. Vodu uvedeme do varu, z těsta vykrajujeme knedlíčky, vkládáme do vody a při mírné teplotě necháme 10 minut táhnout. Mezi tím rozpálíme 40 g másla a 2 lžíce mouky na něm osmažíme dozlatova. Přidáme vývar, cukr a hrášek s vodou. Při mírné teplotě vaříme 10 minut. Petrželku omyjeme, necháme oschnout na papírové utěrce a nasekáme nadrobno. Knedlíčky vložíme do polévky a posypeme rozsekanou zelenou petrželkou.

Hrachová polévka s houbami a topinkami (ruský recept )

60 g sušených hub, 120 g hrachu, 2 cibule, tuk, sůl, chléb na topinky

Uvaříme hrách, vložíme jej do vývaru z hub, přidáme drobně nakrájenou cibulku, kterou jsme si osmahli na tuku, nasekáme houby, osolíme a vaříme ještě 10 – 15 minut. K polévce podáváme topinky.

Jarní polévka ( 8 porcí )

2 rané kedlubny s listy, 4 jarní mrkvičky, 200 g zelených fazolek, 300 g hrachových lusků, 5 stonků chřestu, 1/3 květáku, 1,5 l vody, sůl, ½ l silného hovězího vývaru

Kedlubny oloupeme a omyjeme, malé lístky otrháme a odložíme. Kedlubny a očištěnou mrkev nakrájíme nebo nakrouháme na drobné nudličky. Fazolky omyjeme, konce odkrojíme a lusky nakrájíme na tenké šikmé kousky. Hrášek vyloupeme a omyjeme. Chřest zbavíme dřevnatých konců, oloupeme, omyjeme a nakrájíme na menší kousky. Květák omyjeme a rozebereme na drobné růžičky. Vodu se solí přivedeme v hrnci do varu. Přidáme kedlubny a mrkev a vaříme do poloměkka. Přidáme zbylou zeleninu a vaříme doměkka. Lístky z kedlubny omyjeme, osušíme a podle potřeby natrháme. Hovězí vývar přilijeme do polévky a necháme krátce přejít varem. Polévku dáme do nahřáté polévkové mísy, navrch ozdobíme nejmladšími lístky kedlubny a horkou hned podáváme.

Hamburská polévky z úhoře ( 10 – 12 porcí )

1 šunková kost 250 g sušených švestek, 250 g sušených hrušek, 250 g sušených jablek, ¼ bulvy celeru, 2 mrkve, 1 kedlubna, 2 petržele bez nati, 1 pórek, 100 g hrachových lusků, 2 malí úhoři ( asi po 300 g ), 50 g másla, 1 bobkový list, 2 hřebíčky, 6 kuliček pepře, sůl, 2 lžíce vinného octa, 250 ml mléka, 250 g hladké mouky, 3 vejce, muškátový oříšek, 1 lžíce zmrazených bylinek.

Šunkovou kost necháme přes noc v dostatečném množství studené vody. Následující den vodu slijeme a přilijeme 3 l čerstvé vody. Uvedeme do varu a necháme 1 hodinu vařit. Mezi tím namočíme sušené ovoce do vlažné vody. Celer, mrkev, kedlubnu a petržel očistíme, omyjeme a nakrájíme na kostičky. Pórek zbavíme vnějších listů, omyjeme a nakrájíme na tenká kolečka. Hrášek vyloupeme a omyjeme. Zeleninu přidáme do vývaru a vaříme dalších 20 minut. Úhoře nakrájíme na kousky dlouhé jako prst. Rozpálíme 2 lžíce másla, úhoře a koření na něm krátce osmažíme, přidáme ocet a tolik vody, aby byl úhoř zakrytý. pak 10 minut povaříme. Na noky svaříme zbylé máslo s mlékem. Vmícháme hladkou mouku a mícháme, až se těsto nepřichytává na stěny hrnce. Necháme vychladnout. Přimícháme vejce, ochutíme solí a muškátem. Lžičkou vykrajujeme noky a dáváme do polévky. Vše necháme vařit dalších 15 minut. Sušené ovoce necháme okapat a s bylinkami přidáme do polévky. Šunkovou kost pak vyjmeme a maso nakrájíme na kousky. Maso od kosti a úhoře podáváme jako přílohu k polévce.

Polévka z úhoře s knedlíčky patří k nejznámějším pokrmům hanzovního města Hamburk. Není divu, neboť úhoř je oblíbený zvláště v severním Německu a ve Skandinávii. Původně prý v této polévce vůbec žádný úhoř nebyl. Byla to vydatná polévka ze zbytků a název měl přilákat strávníky. Ale protože právě oni reptali, že tam žádný úhoř není, začal se do ní podle možnosti alespoň kousek úhoře přidávat.

HLAVNÍ JÍDLA

Hrách a kroupy ( svarba )

300 g hrachu, 100 g krup, 2 lžíce oleje, 3 lžíce škvarků, 1 cibule, sůl

Hrách předem nabobtnalý a propláchnuté kroupy uvaříme každé zvlášť doměkka. Kroupy propláchneme a necháme okapat a pak je opatrně s okapaným hrachem promícháme a osolíme. Při podávání doplňujeme nadrobno nakrájenou cibulí osmahnutou na oleji dozlatova a ohřátými škvarky.

Hrachová kaše

250 g hrachu, 20 g másla na jíšku, 20 g hladké mouky, 1/8 l mléka, mletý černý pepř, na omaštění 80 g tlustého ze šunky nebo o něco méně slaniny, 1 malá cibule, strouhanka.

Přebraný hrách na cedníku propláchneme a dáme vařit do studené vody ( doporučuje se jej několik hodin předem namočit, pak vodu slít a zalít čerstvou ). Zakrytý pokličkou vaříme na mírném ohni doměkka. Pak jej i s tekutinou rozmixujeme ( prolisujeme ) a nalijeme do jíšky, kterou jsme připravili z másla a mouky, rozředili ji chladným mlékem a dobře povařili. Kaši s jíškou promícháme, osolíme, opepříme a ještě podusíme za stálého míchání. ( Kaši upravíme tak hustou, jak ji máme rádi. ) Tlusté ze šunky nakrájíme na drobné kostičky a rozpustíme na pánvi, na chvíli do tuku vhodíme drobně nakrájenou cibuli, osmahneme a tímto tukem s cibulí pokapeme jednotlivé porce kaše. Podáváme s ohřátou nožičkou párku.

Husa v šouletu

4 porce husy, 400 g hrachu, 100 g slaniny, 1 větší cibule, 200 g krupek, 4 stroužky česneku, sůl, mletý černý pepř

Slaninu nakrájíme na drobné kostičky, trochu rozpustíme, přidáme k ní drobně pokrájenou cibuli a necháme zpěnit. Porce husy ( předpokládá se, že netučné ) osolíme, opepříme potřeme rozetřeným česnekem, přidáme k cibuli, podlijeme šálkem vody a pod pokličkou dusíme v troubě téměř doměkka. Dušenou husu vyjmeme, vydušenou šťávu zamícháme do hrachu, který máme už uvařený, a přidáme vařené kroupy propláchnuté po uvaření studenou vodou a okapané. Podle chuti pokrm osolíme, opepříme, porce husy vložíme zpět do kastrolu, zakryjeme pokličkou a necháme v troubě podusit. Podáváme se salátem z kysaného zelí.

Zadělávaná slepice s nudlemi a zeleninou

1 středně velká slepice, 50 g hladké mouky, 1 cibule, 1 šálek sterilovaného hrášku, 1 malý květák, 2 – 3 karotky, šálek mléka, sůl, citrónová šťáva

Omytou a očištěnou slepici osušíme a dáme vařit do horké osolené vody ( nejrychleji ji uvaříme v tlakovém hrnci ). Když je slepičí maso měkké, vyjmeme je , vykostíme a sejmeme kůži. Do polévky přidáme rozkrájenou cibuli a očistěnou karotku a uvaříme , až je karotka měkká ( na skousnutí však pevná ). Zvlášť uvaříme v osolené vodě květák. Sterilovaný hrášek necháme okapat. Slepičí vývar přecedíme. V kastrole nasucho osmahneme dorůžova hladkou mouku, zalijeme ji vychladlým slepičím vývarem smíchaným s mlékem a mírně vaříme asi půl hodiny, až vznikne hustá omáčka. Porce vykostěné slepice, uvařený květák rozebraný na růžičky, karotku nakrájenou na kolečka a sterilovaný hrášek – to vše vložíme do omáčky a prohřejeme. Můžeme zakapat citrónovou šťávou. Podáváme s vařenými nudlemi.

Brukev plněná zeleným hráškem

8 brukví, 250 g hrášku, 70 g másla, 30 g mouky, 2 žloutky, 30 g slaniny, 1/8 l smetany, sůl, cukr, 1 cibule, pepř, muškátový oříšek

Mladé brukve oloupeme, vršky seřízneme a vnitřky vydlabeme. Brukve dusíme na másle pod pokličkou, až jsou skoro měkké. Potom necháme šťávu téměř vydusit, brukve vyjmeme, šťávu zaprášíme polovinou mouky a povaříme. Zelený hrášek dusíme na cibulce a na jemně pokrájené slanině. Osolíme, okořeníme pepřem a muškátovým oříškem, zahustíme moukou, přisladíme a dáme znovu povařit. Před plněním zjemníme hrášek smetanou, do níž jsme rozkvedlali žloutky.

Hrachové lusky s máslem

1 kg hrachových lusků, 20 g cukru, 50 g másla, sůl, pepř

Lusky cukrového hrachu ( fazolky ) zbavíme vláken a dáme vařit do slané vody. Abychom uchovali jejich barvu, musíme je vařit v odkrytém hrnci. Uvařené lusky necháme na cedníku okapat. Následně je vložíme zpět do hrnce, přidáme máslo a podle chuti i trochu cukru. Lusky překrájíme v půli nebo je nakrájíme šikmo na proužky. Jako přílohu podáváme brambory.

Hrášek s rýží a houbami

½ kg vyloupaného hrášku, 200 g očistěných nakrájených hub, 100 g másla, špetka cukru, 200 g rýže, zelená petrželka, 50 g sýra, sůl

Na čtvrtině másla udusíme vyloupaný hrášek s kostkou cukru. V horké vodě opereme rýži, necháme osušit, pak ji podusíme na 20 g másla, podlijeme jeden a půl násobným množstvím horké vody nebo masového vývaru a dusíme. Houby udusíme zvlášť na 20 g tuku, se solí a sekanou zelenou petrželkou. Do horké dušené rýže vmícháme houby a hrášek, povrch pokropíme zbylým tukem, popřípadě posypeme strouhaným sýrem.

Hrášek s mletým masem

600 g hrášku, 400 g mletého masa, 50 g másla, 2 cibule, 1 stroužek česneku, špetka kari, sůl, voda nebo hovězí vývar, zelená petrželka

Drobně nakrájenou cibulku zpěníme na másle, přidáme mleté maso, kari, sůl, česnek a za stálého míchání osmažíme. Zalijeme sklenkou vody nebo masového vývaru ( z kostky ), přidáme hrášek a podusíme doměkka. Nakonec přidáme petrželku. Podáváme s brambory a salátem.

Zelenina dušená s rýží a brambory

6 brambor, 1 malý celer, 1 šálek zeleného hrášku, 1 cibule, 4 rajčata, 50 g rýže, pepř, sůl, paprika, 4 šálky masového vývaru

Oloupanou opranou zeleninu nakrájíme na úhledné kostky, oloupané brambory nakrájíme na plátky. Přepranou a oloupanou rýži s ostatními přísadami klademe střídavě ve vrstvách do kastrolu. Okořeníme podle chuti a podlijeme masovým vývarem. Dusíme pod poklicí v mírně ohřáté troubě.

Hrášek po čínsku I.

120 g hrášku, 10 g cibule, 10 g česneku, sojová omáčka, worcester, 2,5 g cukru, 0,5 dl hovězího vývaru, 0,15 dl máčeného škrobu, černý pepř, kari, sůl, glutasol, 5 g tuku

Hrášek osmahneme na cibulce, s česnekem zpěněné na tuku, osolíme, okořeníme, dáme sójovou omáčku, worcester, glutasol, podlijeme hovězím vývarem a dusíme do měkka. Před koncem dušení zahustíme máčeným škrobem.

Hrášek po čínsku II.

Obdobně, jako v případě č. I: Osmahneme hrášek namočený ½ bílku s 5 g škrobové moučky, místo hovězího vývaru, užijeme bílé víno.

Hrášek po japonsku

Obdobně jako hrášek po čínsku č. I:

- Místo škrobu užijeme 0,15 dl protlaku z bílých fazolí, bez worcesteru.

- Užijeme 80 g hrášku a 20 g hub či vepřového masa, ryby, drůbeže.

- Kořeníme chilli, zázvorem, koriandrem, kardamonem.

Hráškové rizoto

70 g hrášku, 50 g rýže, 1,5 dl hovězího vývaru, 10 g másla, sůl

Hrášek osmahneme na polovině tuku, promícháme s vypranou rýží, zalijeme hovězím vývarem, osolíme. Přidáme druhou polovinu másla a dusíme pod pokličkou nebo pečeme v troubě, až se vývar vydusí a rýže změkne.

Zeleninové rizoto

80 g kapusty, 80 g brukve, 80 g mrkve, 80 g celeru, 80 g květáku, 80 g zeleného hrášku, 20 g čerstvých hub nebo žampiónů, 120 g rýže, 80 g strouhaného sýra, ¼ l rajské omáčky, 100 g másla, sůl

Kapustu, mrkev, brukev, květák, celer pokrájíme nadrobno, přidáme zelený hrášek a vše podusíme na másle s čerstvými houbami nebo žampióny do měkka. Rýži udusíme zvlášť, smícháme se zeleninou, nastrouhaným sýrem a dobře promícháme. Sběračkou namočenou ve studené vodě uděláme z rizota na každém talíři dvě hromádky, polijeme rajskou omáčkou. Podáváme se slaným rohlíkem.

Míchaná dušená zelenina v osmažené housce

4 větší mrkve, 5 brukví, 100 g hrášku, 1 menší kapusta, 1 květák, 250 g zelených lusků, 250 g strouhanky 120 g másla, sůl

Zeleninu očistíme, pokrájíme a dusíme ve slané vodě doměkka, a to každý druh zvlášť. Na másle osmažíme strouhanku a těsně před podáváním nasypeme uvařenou okapanou zeleninu do osmažené strouhanky a lehce promícháme. Ihned podáváme jako předkrm nebo jako oblohu k masu.

Dušený hrášek s opékanou žemlí

500 g vyloupaného hrášku, ½ žemlové veky, 100 g másla, ¼ l mléka, 1 lžíce hladké mouky, cukr, sůl

Hrášek dusíme v malém množství vody se solí a cukrem. Když změkne, zahustíme jej lžící hladké mouky. Nakonec omastíme lžící másla. S máslem již hrášek nevaříme, necháme jen máslo rozpustit. Jako přílohu podáváme řezy z žemlové veky. Žemlovku rozkrájíme na krajíčky, omočíme v mléce a po obou stranách osmažíme na rozpáleném másle.

Hráškový pudink se šunkou

150 g zeleného hrášku ( vyloupaného ), 50 g másla, 3 žloutky, 100 g uzeného masa, 100 g hrubé mouky, ½ lžičky prášku do pečiva, 1/8 l mléka, 3 bílky, sůl, strouhanka

Máslo umícháme se žloutky, přidáme sůl, uvařený hrášek, drobně posekané uzené maso a hrubou mouku promícháme s práškem do pečiva. Zředíme mlékem, promícháme a nakonec přidáme tuhý sníh z bílků. Pudinkovou formu vymažeme tukem a vysypeme strouhankou. Hmotu dáme do pudinkové formy , dobře uzavřeme a uložíme do vařící vody. Voda nemá přesahovat přes polovinu formy. Pudink vaříme 35 minut.

Květák zapečený se salámovými lodičkami

1 květák ( 400 – 500 g ), 200 g uzeného nebo pečeného masa, 40 g mouky, 100 g másla, 2 vejce, ¼ l mléka, 1 lžíce strouhanky, 50 g sýra, sůl, pepř, 100 g pařížského salámu, 20 g tuku, 250 g hrášku

Květák uvaříme ve slané vodě téměř do měkka a necháme okapat. Z tuku, mouky, mléka, soli a pepře uvaříme bešamel. Do omáčky rozklepneme vejce a nasypeme lžíci nastrouhaného sýra. Dobře promícháme. Na ohnivzdornou, dobře vymaštěnou misku složíme doprostřed květák, posypeme jej sekaným uzeným masem a přelijeme bešamelovou omáčkou. Růžici květáku posypeme nastrouhaným sýrem ( nejlépe parmezánem ), strouhankou a polijeme rozpuštěným máslem. Zapečeme v troubě asi čtvrt hodiny. Obložíme na míse lodičkami ze salámu, naplněnými dušeným hráškem. Pařížský salám nakrájíme na trochu silnější kolečka i s kůží a na rozpáleném tuku po jedné straně opečeme, až se zkroutí v mističky nebo lodičky.

Zelné balenky plněné rýží a zeleninou

1 hlávka zelí, 1 cibule, 100 g hrášku, 20 g sušených hub, 1 stroužek česneku, 150 g mrkve, 200 g celeru, 100 g rýže, zelená petrželka, majoránka, pepř, 100 g másla, sůl

Sušené houby necháme ve vodě nabobtnat. Rýži uvaříme. Drobně pokrájenou cibuli dáme zpěnit na máslo, přidáme jemně pokrájenou mrkev, celer a podusíme. Houby podusíme zvlášť. Do mísy dáme vařenou rýži, přidáme mrkev, celer, vařený hrášek, jemně pokrájenou zelenou petrželku, česnek utřený se solí, pepř, majoránku. Dobře promícháme. Větší lupeny zelí omyjeme a vložíme na chvíli do vařící vody. Okapané listy pak plníme nádivkou, stočíme, povážeme nití. Balenky klademe vedle sebe do vymaštěného kastrolu, podlijeme trochou horké vody a upečeme. Podáváme s brambory a kompotem.

Zbojnická večeře

250 g telecího a 250 g vepřového masa, 1 cibule, 50 g tuku, sůl, 3 brambory, 1 malý květák, 4 mrkve, 1 brukev, 6 rajčat, 4 zelené papriky, 1 stroužek česneku, trochu zeleného hrášku

Maso pokrájíme na kostky a vložíme na osmaženou cibuli. Osolíme, podusíme skoro doměkka, pak přidáme na kostky pokrájené brambory a zeleninu, zalijeme osminkou litru vody a dusíme do měkka. Podáváme s chlebem.

SALÁTY

Saláty připravujeme výhradně ze syrového, vyloupaného hrášku nebo výjimečně ze spařovaného hrášku.

Rýžový salát se zeleninou ( Japonský )

140 g rýže, 5 rajčat, 1 malá vařená mrkev, 3 lžíce zeleného hrášku, 5 fazolových lusků, 3 lžíce octa, 2 lžíce oleje, voda, pepř, sůl, hořčice, 1 hlávka zeleného salátu

Rýži uvaříme, scedíme, prolijeme studenou vodou a necháme okapat. Oloupaná na kousky nakrájená rajčata, uvařenou mrkev nakrájenou na kostičky a vařené fazolky smícháme s rýží, ochutíme pepřem, octem a olejem, podle chuti osolíme a vmícháme trošku hořčice. Salát obložíme na míse hlávkovým salátem a ozdobíme usekanými, natvrdo vařenými vejci.

Zeleninový salát „balkánský plamen“

2 červené papriky, 2 rajčata, 1 mrkev, ½ celeru, ½ cibule, hrst zeleného hrášku, 1 brambor, 3 lžíce oleje, ocet nebo citrón, sůl

Rajčata omyjeme, pokrájíme na úzké proužky, jadérka odstraníme. Papriky omyjeme, zbavíme semen a stopek a rovněž pokrájíme. Také syrovou mrkev, celer a cibuli rozkrájíme co nejjemněji. Brambor uvaříme, vychladlý oloupeme a drobně pokrájíme. Zeleninu smícháme, mírně okyselíme, osolíme a promícháme s olejem.

Hráškový salát

Vyluštěný mladý hrášek se promíchá s nakrouhanou mladou oloupanou karotkou, posype se hustě zelenou mlaďounkou petrželkou a dobře se smíchá s některou z vhodných salátových omáček, marinádou nebo majonézou. Hrášek je také možno dusit s kostkou cukru, kouskem másla a trochou soli. Rovněž se míchá s karotkou, brukví, květákem anebo s hlavičkami chřestu. Dobrá směs je i dušený hrášek se srdéčky hlávkového salátu.

PEČENÉ ZÁKUSKY

Zeleninové tvarohové vdolečky

300 g měkkého tvarohu, 300 g vařených strouhaných brambor, 2 vejce, 2 lžíce zeleného hrášku, 2 lžíce strouhané mrkve, zelená petrželka, sůl, 250 g mouky, 100 g tuku na smažení

Brambory smícháme s tvarohem a očistíme na kostičky krájenou zeleninou. Směs osolíme, přidáme vejce a podle potřeby zahustíme těsto moukou. Tvoříme menší vdolečky, které vysmahujeme po dvou stranách na tuku.

Jsou výborným příkrmem nebo i samostatným jídlem. Podáváme k nim hlávkový nebo jiný zeleninový salát.

Ochucený hrášek

1 cibule, omastek, zelený hrášek, sůl, bazalka ( saturejka ), kopr….

Na zpěněné cibuli prohřejte předvařený ( sterilovaný ) zelený hrášek, osolte a ochuťte sekanou bazalkou nebo saturejkou, koprem či podobným voňavým kořením. Podáváme k pečeným masům.

Žampiónový hrášek

Slaninu na kousky nakrájenou rozškvaříme a rychle na ní prohřejeme ¼ sterilovaného hrášku a sterilované či podušené žampióny. Podlejte vodou, osolte, případně okořeňte a nakonec zaprašte moukou. Podáváme jako přílohu k biftekům anebo k vaječným jídlům.

Zelený hrášek

500 g čerstvého hrášku, máslo, 15 g cukru, sůl, 100 g hladké mouky, hovězí vývar, 2 lžíce sladké smetany, zelená petrželka, muškátový květ

Půl kg čerstvého hrášku dusíme na másle s 15 g cukru a lžičkou soli. Po 10 minutách poprášíme moukou, zalijeme hovězím vývarem, přidáme 2 lžíce sladké smetany, sekanou petržel, muškátový květ, zamícháme a povaříme asi 10minut. Na jihu se vaří hrášek obyčejně s hlávkovým salátem, k čemuž se berou hlávková srdéčka, pokrájená na osmičky. Hrášek se vaří pod pokličkou doměkka. Je – li již hotov, přidává se k němu salát a nechá se chvilku, až je křehký. Pak se přidá k zelenině trochu jemně tlučeného muškátového květu a dá se přejít varem.

Zelený hrášek po vlašsku

Přidáváme – li k uvařenému čerstvému hrášku smetanu, nabudeme velmi jemného pokrmu, který se upravuje v Itálii a lázeňských městech takto : Hrášek se dusí na másle doměkka, zasype se moukou, dobře se promíchá, přidá se špetka utlučeného cukru, muškátového květu a soli. Nakonec se zalije jemnou sladkou smetanou. Vše se zamíchá a malou chvilku ještě vaří pod pokličkou.

Zelený hrášek ( po pražsku )

Vyluštíme zcela mladý hrášek, ale nemáčíme, Aby neztratil svou sladkou chuť. Potom jej dusíme v rozpáleném másle s trochou vody a špetkou cukru do měkka. Nesmí se však rozvařit Potom jej zasypeme moukou a solí, trochu ho povaříme a před podáváním přidáme co nejjemněji nasekanou zelenou petrželku.

Španělský hrášek

Dobře přebraný usušený hrášek vaříme s tymiánem, malou karotkou a celerem ve vařící vodě do měkka, při čemž na povrchu plovoucí hrášky sebereme sběračkou. Je – li hrášek měkký, dusíme jej v mouce se slaninou. Při podávání osolíme podle chuti. Lze jej však také dusit též s nasekanou cibulkou a žemličkou.

Hrachová omáčka

Dobrý přebraný hrách se uvaří doměkka, voda se slije, upraví se jíška z mouky, másla, soli, cibulky a tymiánu a vše se rozdělá hovězí polévkou. Hrách se v polévce vaří a omáčka se procedí cedníčkem. Výborně se k ní hodí uzenina.

Zavařovaný – konzervovaný hrášek v sladkokyselém nálevu

Mladý zelený hrášek

Nálev : 1 l vody, 1,5 dl 8 % octa, 30 g soli, 40 g cukru

Mladý sladký hrášek vsypeme do vroucí vody, pět minut povaříme, vyjmeme, scedíme. Potom jej vsypeme do sklenic, zalijeme horkým lákem a sterilujeme při 100 °C 40 – 50 minut. Používáme jej do salátů ( vlašský, bramborový, zeleninový s olejem či majonézou ) nebo jako přílohu k minutkám.