Na začátku září se i přes velké množství opatření podařilo uspořádat mistrovství světa v karate v polském Štětíně. Po dobu čtyř dní svádělo více než dva tisíce karatistů z dvanácti zemí světa urputné souboje o medaile.

Desetiletý Daniel Hluchý z Hroznětína je mistrem světa. | Foto: archiv rodiny

Součástí české státní reprezentace České asociace okinawského karate a kobuda byl i desetiletý Daniel Hluchý z Hroznětína, který trénuje v oddílech karate v Ostrově a Chodově. A právě Daniel v kategorii Kumite team station shobu nihon male ve věkové kategorii 11 až 12 let vybojoval zlatou medaili a stal se mistrem světa. K tomuto skvělému úspěchu připojil Daniel v sobotu 3. října ještě jeden. Na mistrovství republiky v karate se mu totiž podařilo vybojovat další zlatou medaili, tentokrát v kategorii Kumite nihon male individual 10 až 11 let, a stal se tak i mistrem republiky. Informaci zveřejnil Hroznětínský zpravodaj. „Rádi bychom poděkovali za skvělou přípravu a velkou trpělivost Danielovým trenérům Mírovi Boguskému a Danu Pekuniakovi a také kamarádům Hynkovi Salačovi a Kryštofu Slukovi, bez kterých by Daniel titul mistra světa nezískal. A také musíme poděkovat vedení města Hroznětín za finanční podporu na mistrovství,“ říkají rodiče, kteří jsou za synovy úspěchy velmi rádi. „Daniel začínal v Ostrově, cvičí od první třídy. Není to sice talent, ale má tento sport a lidi kolem moc rád, takže nevynechává tréninky. Naším cílem je znovu uspět na mistrovství světa nebo Evropy v příštím roce v kategorii individual a hlavně být zdraví,“ přeje si maminka. Danielův úspěch je o to cennější, že měl vrozenou vadou pohybového aparátu. „Bez prof. MUDr. Pavla Dungla a jeho týmu bychom nebyli zdraví, velmi mu za jeho péči děkujeme,“ dodává maminka Kamila. (red)