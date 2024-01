Ježíškovým vnoučetem nemusí být jen jednotlivci, ale může s jím stát jakákoli instituce, v níž se nacházejí lidé ochotní nezištně splnit přání ostatních. Letos se do projektu zapojila i Základní škola Masarykova Ostrov a přinesla vánoční kouzlo seniorům do Královského Poříčí.

Senioři z Domu klidného stáři v Královském Poříčí. | Foto: Lenka Čalounová

Senioři z Domu klidného stáři v Královském Poříčí si přáli vyzkoušet svět virtuální reality. Tohoto se rozhodla ujmout paní učitelka Mgr. Kateřina Kurilová ze ZŠ Masarykova v Ostrově. Před Vánoci tedy vyrazila mezi starší generaci vybavena vyučovací sadou Class VR, kterou učitelé a žáci už několik let běžně používají napříč všemi předměty.

Postupně obcházela v domově pokojíky a nechala jejich obyvatele cestovat nejen po světě, ale i do vesmíru. Dědečkové a babičky potkali žirafy, žraloka, navštívili vzdálené kontinenty, hory, Grand kaňon, a nakonec vyletěli i do vesmíru, a to vše z pohodlí a tepla pokoje.

Podle slov paní učitelky vzbudila virtuální realita u většiny seniorů nadšení, mnozí nedočkavě nakukovali do pokojů, kde právě brýle zrovna byly a těšili se, až na ně dojde řada.

Věříme, že virtuální realita naplnila očekávání. Jsme rádi, že splněním přání, jež bylo v našich možnostech, jsme přispěli svou troškou k naplnění vánoční atmosféry.

Za ZŠ Masarykova Ostrov Lenka Čalounová