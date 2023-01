Prostranství bývalo zarostlé. Před pár lety ho ale město Cheb nechalo zrevitalizovat. A to v rámci přeshraničního projektu s názvem Brána do nitra země. Tento projekt spojuje německý Fichtelberg, rezervaci Soos a vyhaslou Komorní hůrku jako jeden celek. A právě Goethův naučný lesopark propojuje město Cheb přímo s Františkovými Lázněmi. V lokalitě lesoparku došlo k parkovým úpravám, doplnění mobiliáře nebo dobudování cestní sítě. Vznikly zde nové cesty, bludiště anebo zavěšená lávka, upravilo se také okolí vyhlídky Egerwarte. V území je několik informačních tabulí o historii území, o živočiších, kteří zde žijí anebo také o geologických zajímavostech. Podle kronik se tady často procházel básník Johann Wolfgang von Goethe, proto území nese jeho jméno. Podle historických pramenů se tady Goethe i zastavoval a koukal do řeky Ohře. Prý tu tak čerpal nápady pro svoji tvorbu. Tehdy tu totiž přehrada ještě nestála.