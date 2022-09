Co se živin týče, našel jasem informaci, že masák je velmi pro člověka prospěšný. Pokud ho uvaříte, tak jedovatá bílkovina je termolabilní, to znamená, že se vařením vytrácí. A masák obsahuje mnoho tělu prospěšných látek, ať jsou to aminokyseliny, nebo chitin, který podporuje funkci žaludku a střev. Masák dokonce obsahuje o desítky procent více bílkovin, než běžně obsahuje maso.

Recept masák na kmíně:

Čerstvé masáky oloupeme. Posypeme kmínem a solí. V pánvi rozehřejeme máslo. Vsypeme růžovky a po obou stranách je restujeme dozlatova. Růžovky na kmínu podáváme s pečivem. Nejlépe chutnají na chlebu.

Zaslal František Čermák. Děkujeme.