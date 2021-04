Suroviny:

1 kapr,

sůl,

pepř,

3 lžíce oleje,

zelené bylinky (petrželka, celerová nať, rozmarýn, pažitka, bazalka),

1 kg brambor,

1 menší cibule,

šťáva z půl citrónu.



Postup:

Kapra vykuchejte a očistěte. Ostrým nožem rozřízněte břišní stranu od ocasu k hlavě. Vyndejte opatrně vnitřnosti, odstraňte žluč. Hlavu odřízněte nožem nebo nůžkami na drůbež. Kapra opláchněte, osušte a nakrájejte porce - podkovy. Porce osolte a opečte na obou stranách na pánvi v polovině oleje. Pak jej vložte do pekáče, posypte polovinou nasekaných zelených bylinek (zelená petrželka, rozmarýn, zelené listy celeru, pažitka a jitrocel), mírně podlijte vodou a dejte péct do vyhřáté trouby (170 stupňů) asi na 20 minut (ne déle, aby se maso nerozpadlo). Brambory uvařte ve slupce, nechejte vychladnout, oloupejte, nakrájejte na kolečka a opečte ve zbylém rozehřátém oleji. Pak nakrájejte na kolečka cibuli a v témže oleji ji do zlatova opečte. Porce kapra pokapte citrónovou šťávou, posypte zbylými zelenými bylinkami a podávejte s opečenými brambory a cibulí.

Přejeme dobrou chuť!