Náš oddíl nenabízí materiálně hodnotné věci, výrobky, které si členové odnášejí třeba z keramické dílny, náš oddíl nabízí hodnoty mnohem silnější a pro život důležitější. Ty neviditelné hodnoty, které utváří osobnost každého člena, jsou přínosné pro společnost, ale i mnohem více - pro budoucnost lidstva. A k tomuto všemu spousty zážitků, které každá osobnost potřebuje ke svému růstu.

Neučíme se o přírodě, o jelenovi, o stromech…, ale učíme se v přírodě obklopeni jejím životem, říkáme si, jak strom žije během celého roku, co ke svému životu potřebuje jelen a co vlk, víme, že houba není to, co sbíráme do košíku, ale že to jsou ty kilometry pletiva v zemi. Víme, jak vzniká duha, kroupy a proč prší…

Je toho mnohem více, co tomíci umějí a vědí. Máte-li zájem volejte Červenáčkovi - 721 754 281 a nebo mu napište do zpráv na faceboouku a nebo na email - jiri.cerner@tomici.cz . Červenáček je dlouholetý člen a nyní už i 15 let hlavním vedoucím oddílu Stopařů v Jirkově - tomíků.

Proč říkáme členům „tomíci“? Je to zkratka nazvu našeho spolku: T - turistický O - oddíl M - mládeže TOM = tomíci

Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1918 Stopaři