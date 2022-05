Josef Abrhám natáčel na jihu Čech Trhák. Ve filmu poznáte Volyňsko i Prachaticko

Čtenář reportér Čtenář

Kdo by si nepamatoval dnes již legendárního primáře a svůdníka v jedné osobě doktora Blažeje ze seriálu Nemocnice na kraji města. Také rolí falešního číšníka z filmu Vrchní, prchni! se český herec Josef Abrhám zapsal do paměti diváků. Populární herec a manžel oblíbené Popelky Libuše Šafránkové zemřel ve věku 82 let. Při natáčení se podíval na mnoho míst a jižní Čechy nejsou výjimkou. Se Zdeňkem Podskalským natáčel v roce 1980 na Volyňsku a Prachaticku komediální filmový muzikál Trhák.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Josef Abrhám v Předslavicích na Strakonicku. | Foto: Se svolením filmovamista.cz