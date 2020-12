Okrašlovací spolek Loket by vás rád informoval o vydání STOLNÍHO KALENDÁŘE NA ROK 2021 S KRESBAMI ZDEŇKA MACHYTKY, neboť se vztahuje velkou měrou k Sokolovu.

Stolní kalendář s kresbami Zdeňka Machytky. | Foto: Okrašlovací spolek Loket

Kdyby pan Machytka ještě žil, bylo by mu rovných 100 let, což je dle nás příležitost připomenout si skromného a nenápadného člověka, kterého si ještě mnoho občanů Sokolova, Lokte i okolí pamatuje osobně. Učitelským působením byl znám v našem regionu, ovšem záběrem své tvorby dokáže dodnes oslovit široké publikum mimo čas a lokální prostor. Superlativy a obdivným hodnocením plýtvat snad nemusíme, názor nechť si vytvoří každý sám, budeme však rádi, když se každý týden při pohledu na kalendář zasmějete. Pokud nás Zdeněk Machytka někde shůry pozoruje, jistě ho to potěší. Vzhledem k vládním opatřením neuvádíme zatím prodejní místa, ale pokud byste měli o kalendář zájem, případně chtěli udělat radost svým blízkým hezkým vánočním dárkem, pište “sz“ nebo na e-mail:

jana.motlikova@cbox.cz, domluvíme se na předání. Cena činí 145 Kč.