Hlavní hvězdou festivalu, který se koná každoročně už od roku 2005, je Kamil Střihavka & The Leaders. Před ním vystoupí kapely Licklip (Graperfruit Astronauts), Pjena a Rockeři z II. patra. Vstupné pro dospělé je 150, pro děti 50 korun, děti předškolního věku mají vstup zdarma. Vstupenky zakoupené od 16.45 do 17.30 hodin jsou slosovatelné do tomboly.

Festival začíná v 17 hodin.



Lev Havlíček