Karlovarská idyla? - Židé v západočeských lázních, tak se jmenuje výstava, která se koná v Muzeu Karlovy Vary od 4. 7. do 29. 9. Vernisáž se uskuteční 3. července v 17 hodin.

Výstava představí fenomén židovských lázeňských hostů a jejich vliv na samotné lázně a život v nich od přelomu 18. a 19. století až do konce 30. let 20. století. Židé z celé Evropy byli významnou skupinou lázeňských hostů, která v minulosti více než sto let tvořila typický ráz lázeňských měst západních Čech – Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní. Jejich historie je velmi bohatá a dlouhodobá. Atmosféru těchto měst nikdy netvořily jen prameny, kolonády, lázeňské budovy, hotely a obyvatelé, ale právě také lázeňští hosté.

Výstavu připravilo Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. K výstavě vyjde na podzim katalog s barevnými reprodukcemi a se shrnutím obsahu v anglickém a německém jazyce.

Lev Havlíček