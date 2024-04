V Karlových Varech se uskutečnilo slavnostní ocenění pedagogů, kteří svou profesní dráhu zasvětili práci s dětmi a dospívajícími. Ocenění jsou každoročně předávána v rámci Dne učitelů, jehož datum se váže k 28. 3. a narození „učitele národů“ Jana Amose Komenského.

Slavnostní předávání pamětních listů se konalo v prostorech Zanderova sálu v Císařských lázních. „Vážím si každého, kdo se věnuje výchově a vzdělávání dětí ve kterékoliv věkové kategorii. Doba se velmi rychle mění a spolu s tímto faktem je také nepochybně náročnější práce pedagogů. Mění se přístup k výchově i vzdělávání a jsou to právě oni, kdo se s vysokým nasazením snaží tyto změny promítat do své práce. Jsem proto rád, že mohu předat ocenění vybraných pedagogům a ředitelům a projevit tak svou hlubokou úctu k této profesi,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Ceny hejtmana a pamětní listy převzalo z rukou hejtmana Petra Kulhánka a radního pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřicha Čermáka 12 učitelů, 2 vychovatelky a 7 ředitelů. Jeden z pamětních listů byl předán In memoriam.

Přehled oceněných pedagogů

Cena hejtmana Karlovarského kraje za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství

Gerta Míková – bývalá ředitelka, Základní škola Loket

Karel Bernard – bývalý ředitel, Základní škola Horní Slavkov, Nádražní

Pamětní list za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství

Ladislav Jíša – učitel, Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Marie Rezková – učitelka, Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

Jan Kadlec – učitel, Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum

Věra Šťastná – vychovatelka, Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Miriana Matyášová – vychovatelka – Dětský domov Mariánské Lázně a Aš

Luboš Ehlich – učitel, Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Ivan Váňa – učitel, Gymnázium Ostrov

Miroslav Křivánek – učitel, Integrovaná střední škola Cheb

Vladimíra Příhodová – ředitelka, Středisko praktického vyučování Grandhotel Pupp

Zita Nosková – učitelka, Střední živnostenská škola Sokolov

Petr Čavojský – ředitel, Dětský domov Cheb a Horní Slavkov

Jitka Řehořková – ředitelka, 5. základní škola, Matěje Kopeckého, Cheb

Libuše Jíšová – učitelka, Základní škola Vítězství Mariánské Lázně

Karla Andreánska – učitelka, Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří J

ana Zimmelová – učitelka, 2. mateřská škola, Krušnohorská, Karlovy Vary

Iva Ondrejková – ředitelka, Dům dětí a mládeže Sokolov

Marta Giorguitti – učitelka, Základní škola Bochov

Zdeněk Pečenka – ředitel, Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

Hana Vojtěchová – učitelka, Základní škola Kraslice, Dukelská – in memoriam

„Dnešní předávání ocenění je oslavou učitelské profese. Ceny převzali ti, kteří se tomuto poslání věnují mnohdy i po celou dobu svého profesního života. Já bych všem ještě aktivním pedagogům přál, aby je práce s dětmi nadále bavila a naplňoval a těm, kteří již své pedagogické snahy pověsili na pomyslný hřebík, aby si zaslouženého odpočinku užívali naplno,“ doplnil radní Jindřich Čermák.

Jitka Čmoková