Senior akademie byla pro letošní školní rok v Karlových Varech ukončena, ale to vůbec nebránilo tomu, aby byla strážníci zorganizovali ještě jednu exkurzi.

Senioři v psím útulku. | Foto: Městská policie Karlovy Vary

A tak se senioři ve středu během dne přišli podívat do útulku pro psy sídlícího na Chodovské ulici. Tam se podívali na ubytované pejsky, o které je skvěle postaráno, a také se dozvěděli informace o tom, jak to v útulku vlastně chodí. Pokud se vám tedy pejsek zaběhne, nebo se ztratí a strážníci ho na území katastru města odchytí, je do doby, než si ho vyzvednete, umístěn právě sem.

Nikola Záhorová, Městská policie Karlovy Vary