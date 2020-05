KSO vyráží za lidmi, poslechnout si symfoniky můžete v karlovarských ulicích.

Symfonici zahráli seniorům. | Foto: archiv KSO

V pátek jsme se vydali před (a za) domov s pečovatelskou službou v Severní ulici a potěšili seniory jihočeskými lidovkami. Reakce nás moc překvapila, mezi posluchači došlo dokonce i na tanec! :-) Pro tento účel vznikl speciální soubor FOKSO (folkorní orchestříček KSO) :-) ve složení: zpěv - Vlasta Vodičková (manažerka orchestru), dudy - Miljo Milev (vedoucí skupiny viol), klarinet - Lukáš Böhm (první klarinetista), housle - Dan Pitra (zástupce vedoucího skupiny bicích) a kontrabas - Petr Pitra (zástupce vedoucího skupiny violoncell). Když už to máme pěkně nazkoušené, určitě to ještě zopakujem, těšíme se třeba do Domova pro seniory ve Staré Roli, kam se chystáme, jakmile bude zase teplo, které je pro venkovní produkci nezbytné… :-)