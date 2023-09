V lázeňském městě odstartovalo v pořadí deváté kolo cyklistického seriálu Prima CUP/ČEZ Karlovy Vary. Počasí, které ještě v ranních hodinách bylo deštivé, se naštěstí umoudřilo a „nadupaní“ závodníci tak dopoledne mohli na trať vyrazit za příznivějších podmínek.

Akce, u nichž asistovala Městská policie Karlovy Vary. | Foto: Městská policie Karlovy Vary

Všechny tři okruhy, rozdělené na 65, 40 a 20 kilometrů, byly odstartovány z Divadelního náměstí a pokračovaly náročným terénem do lázeňských lesů, kde cyklisty prověřily těžké výjezdy do kopců i sjezdy přes kořeny stromů a překonat museli i brod. Letošního ročníku se zúčastnilo na pět set závodníků a okruhy byly připravené i pro nejmenší sportovce. Vzhledem k tomu, že se závody konaly za běžného silničního provozu, bylo zapotřebí pro zajištění bezpečnosti některé úseky usměrňovat. To měli „na starosti“, stejně jako v loňském roce, karlovarští strážníci. Nyní se cyklistický seriál přesouvá do Harrachova.

Tato víkendová akce však nebyla pro karlovarské strážníky jediná. V rámci personální výpomoci vyrazila hlídka také do Chebu, kde se v pátek a sobotu konaly Valdštejnské slavnosti, které mají v tomto městě dlouhou historii. Oba dny se tak společně s kolegy podíleli na zajištění bezpečnosti při příjezdu Albrechta z Valdštejna a jeho družiny a také dohlíželi na to, aby tato kulturní akce proběhla v poklidu.

Nikola Záhorová, Městská policie Karlovy Vary