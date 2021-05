Opět si vybrat všechny dokumenty ve všech odděleních Krajské knihovny v Karlových Varech můžete od tohoto týdne.

Knihovna. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Stále je nutné dodržovat veškerá hygienická opatření, nošení respirátorů, rozestupy, dezinfekce rukou a používání jednorázových rukavic. Provozní doba ve všední den je od 9 do 19 hodin, od 15. května bude otevřeno také v sobotu, a to od 9 do 15 hodin.