Výstava nazvaná „Z divoké Země až do Vesmíru“ začíná v Krajské knihovně Karlovy Vary ve čtvrtek 2. května 2024 v 17 hodin.

Ilustrační snímek | Foto: Foto Deník Vladimír Meluzín

Odstartuje ji přednáška pardubického fotografa Petra Horálka, jehož snímky zachycují jedinečné okamžiky, kterým říká „perly astronomie“, v kombinaci s krajinou, do které se, mnohdy spontánně, rozhodne přicestovat. Často přejíždí stovky, ne-li tisíce kilometrů za jasným počasím jen pro několik minut vzácného pohledu k nebi, který se pak snaží svou fotografií zprostředkovat všem ostatním. I proto mnoho jeho fotografií publikovala NASA jako prestižní Astronomický snímek dne a Mezinárodní astronomická unie po něm pojmenovala planetku 6822 (Horálek) kroužící okolo Slunce na dráze mezi Marsem a Jupiterem.

Renému Uxovi z Mariánských Lázní není pobyt v drsné přírodě vůbec cizí. Sám se drží oblíbeného motta „Život začíná tam, kde končí komfortní zóna“. Noční výstupy v horách s těžkým batohem na zádech, za svitu čelovky do vyšších nadmořských výšek, aby zde již brzy ráno zachytil východ slunce nad obzory alpských velikánů nebo nafotografoval noční oblohu v mrazivém větrném počasí, to vše patří k výzvám, které s radostí přijímá.

Sezona začne velkolepě. Svěcení pramenů i průvod doplní barmani a festival jídla

A jak vlastně vznikl nápad uspořádat netradiční foto výstavu ve spojení astrofotografie, krajiny a divoké přírody, když jsou to vesměs rozdílná témata? Zrodil z přátelství dvou kamarádů, cestovatelů a dobrodruhů co si řekli: „Udělejme něco pro lidi“. A je vlastně jedno, kdo co fotí. Výstava je prodejní a potrvá do 30. května 2024.

Andrea Bocková