Soutěž pro mladé zpěváky a zpěvačky Karlovarský hlas bude již brzy znát své vítěze. Osm finalistů, kteří vzešli z výběrového kola, poměří své síly v sobotu 9. prosince od 19 hodin v Malém sále Lázeňského hotelu Thermal. Večer plný hudby a nezapomenutelných okamžiků je veřejně přístupný.

Upoutávka na soutěž. | Foto: Foto: Lev Havlíček

„Karlovarský hlas přivádí do našeho města již po 46. talentované zpěváky a zpěvačky, kteří mohou na pódiu ukázat své hlasové schopnosti a vášeň pro hudbu. Každý z nich vystoupí dvakrát, jednou s reprodukovanou hudbou a jednou s doprovodem známého karlovarského orchestru M. K. Collective,“ říká za organizátory soutěže Martin Plitz. Zazní písně od takových hvězd jako jsou Queen, Christina Aguilera, Marie Rottrová nebo ZAZ.

Mezi porotci zasednou profesionálové ze světa hudby a zpěvu – Zbyněk Drda, Petr Ševčík, Ricardo Delfino, Beego Shea a Jana Jiroušková. Diváci v sále budou moct nejen podpořit své favority, ale můžou se těšit také na jedinečná vystoupení některých porotců. Večerem provede ostřílená moderátorka Kateřina Boušková.

„Stejně jako loni můžeme říct, že o nás ví a sjíždějí se k nám soutěžící z celé republiky. A stejně jako loni i letos můžeme potvrdit, že se jim naše soutěž líbí a vracejí se k nám pro nové zkušenosti a hodnocení svého zpěvu. To je pro nás ta největší pocta,“ shrnuje Martin Plitz. Vstupenky na Koncert finalistů je možné zakoupit na vstupenky.karlovyvary.cz/cs/akce/24963-karlovarsky-hlas-2023. Více informací naleznete na www.karlovarskyhlas.cz.

Finalisté soutěže: Gaia Anzari, Praha, Karolína Anna Boksteffl, Praha, Karolína Čížková, Šestajovice, Anna Marie Hušková, Plzeň, Adam Jirotka, Malenice, Eliška Krejbichová, Pyšely, Barbora Štanclová, Znojmo, Dagmar Třetinová, Kladno

Porota:

Zbyněk Drda, předseda poroty, zpěvák, třetí vítěz Česko hledá Superstar, držitel titulu Objev roku a druhého místa v kategorii Zpěvák v anketě TýTý, skokan roku v anketě Český slavík a držitel ceny Deska roku za nejprodávanější debutové album roku.

Petr Ševčík, zpěvák, kytarista, klávesista, hraje v kapele PartyLeaders, na kontě má autorské CD s názvem Duality, deset let pracuje jako moderátor na Rádiu Junior Českého rozhlasu.

Beego Shea, energická frontmanka ze Slovenska žijící v Praze, zakladatelka pěvecké školy Singing is fun (singingisfun.cz) v Praze, která aktuálně vystupuje v pražské Rock Opeře v hlavní roli Romeo a Julie.

Ricardo Delfino, dramaturg, manažer, hudební publicista, booking agent, PR manažer, produkční, hudebník a zpěvák, založil karlovarský hudební festival Top RoofTop a hudební soutěž Karlovarského kraje Top RoofTop Talenty.

Jana Jiroušková, působí v několika kapelách rozličných žánrů, vyučuje zpěv, již deset let je členkou souboru divadla Rock Opera Praha, kde vystupuje jako zpěvačka a tanečnice v titulech Troja, Oidipus Tyranus nebo v legendární Antigoně.

Moderátorka:

Kateřina Boušková, od divadelních prken prošla dlouhou cestu přes moderaci komorních setkání, vedení diskuzí, prací v rádiu až po moderování velkých konferencí a událostí celosvětových rozměrů. Moderuje pro společnosti jako například Google, Air Bank, Oriflame, Dove nebo TedX talk. Je rodačkou z Varů, kam se vždycky moc ráda vrací.

Doprovázející kapela M. K. Collective:

Kapela vznikla v Karlových Varech v roce 2010 na popud saxofonisty Milana Krajíce a jeho syna bubeníka Milana Krajíce juniora. Základem repertoáru skupiny jsou originální skladby Milana Krajíce, fúzující jazz, rock a další žánry, moderní jazzové standardy ikon světového jazzu i cover verze slavných hitů světově proslulých interpretů rockové a populární hudby (Stevie Wonder, Michael Jackson, Prince, Bruno Mars, Amy Winehouse, Sting, James Brown atd.). V letošním roce se kapela M. K. Collective představí v novém aktuálním obsazení:

Karlovarský hlas je mezinárodní soutěží v sólovém zpěvu pro zpěváky do 15 do 30 let se zaměřením na neklasický zpěv od muzikálu přes jazz, rock, pop, folk až po alternativní směry. Smyslem soutěže je rozvíjení zájmu o zpěv, vyhledávání talentů, jejich další odborné vedení a pomoc při uplatnění nejlepších účastníků v hudební praxi. Soutěž má výběrové kolo, odkud zpěváci postupují na koncert finalistů, který je přístupný široké veřejnosti.

V minulých letech v soutěži Karlovarský hlas zvítězili dnes úspěšní zpěváci jako například Petra Brabencová, Linda Milotová či finalisté celostátní soutěže Česko hledá SuperStar Zbyněk Drda a Bára Zemanová.

První ročník se konal v roce 1962 pod názvem “Soutěž zpěváků tanečních písní”. Pod různými pojmenováními se soutěž konala až do roku 1989 a znovu obnovena byla v roce 2002.

Martin Plitz