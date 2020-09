Muzeum Karlovy Vary pořádá v sobotu 19. září v muzeu Královská mincovna v Jáchymově přednášku s názvem "Krušnohorský a slavkovský cín, jeho minerály, ložiska a horníci".

Cín. | Foto: P. Uhlík 2000

Přednášející geolog Petr Rojík vysvětlí, proč pojmy „krušnohorský cín“ nebo „slavkovský cín“ budí dodnes ve světě respekt. Zdejší kraj je kolébkou poznání, kde, jak a proč vznikají ložiska cínových rud. Cín lákal do regionu horník a ovlivňoval osudy lidí od středověku po současnost. Cínová kroupa, dvojčatný srůst krystalů cínovce (kasiteritu), by mohla být obrazovým symbolem Karlovarského kraje právě tak, jako se jím stalo Vřídlo.

Okouzlující mineralogie krušnohorských a slavkovských cínových ložisek a s nimi spojených zdrojů wolframu, molybdenu, lithia, mědi a dalších kovů je pojmem od Japonska po Kanadu. Čeština i světové jazyky převzaly ledacos z krušnohorského „cínařského názvosloví“. Autor přednášky se pokusí nastínit, proč máme tolik vzácného cínu právě u nás, jak se cín koncentroval do ložisek, kolik zásob ještě zůstává v zemi a jak cín míchá s mocenskými kartami.

Přednáška se koná v rámci cyklu "Krušné hory - malé pohoří světového významu".

Přednáška začíná v 17 hodin.