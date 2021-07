K jižní Moravě mám osobní vztah, a když jsem viděla, jakou spoušť tam způsobilo tornádo, rozhodla jsem se pomoct zasaženým oblastem a uspořádat sbírku. Děkujeme Janě Pejřilové za zaslání snímků.

Jana Pejřilová, Nikola Laudátová, Karel Vorlíček, Jiří Grzywacz, Silvie Agara a Jiří Bělocký vyrazili na pomoc lidem na Moravě. | Foto: Jana Pejřilová, Cheb

Napsala jsem na sociální sítě, jestli by byl někdo ochotný materiálně přispět, a zeptala se kolegyně, jestli by jela se mnou. Ta ani na chvíli neváhala a souhlasila. Později jsme zjistily, že všechno jedním autem neuvezeme, takže jsme přibraly další pomocníky známé mojí kolegyně. V pátek večer jsme zjišťovali, co všechno potřebujeme s sebou, domlouvali místo dodání a odpovídali lidem na různé otázky o tom, co všechno na Moravě potřebují. V sobotu odpoledne už se nám nakupila spousta věcí od lidí, kteří chtěli pomoci. Něco jsme museli vyřadit z důvodu přeplnění skladu a dobrovolníci, kteří už byli na místě, nám navíc psali o věci, které jsou nejvíce potřebné. Hlavně náplasti, obvazy, opalovací krémy a powerbanky. Nakonec jsme zjistili, že bychom potřebovali ještě jedno auto. Opět jsme se obrátili na sociální sítě s otázkou, jestli by se k nám někdo nechtěl přidat. Do minuty se ozval pár z Chebu. Posádky tří aut, ve složení Jana Pejřilová, Nikola Laudátová, Karel Vorlíček, Jiří Grzywacz, Silvie Agara a Jiří Bělocký, dorazily na místo v sedm hodin večer. Věci jsme vytřídili v kulturním domě v Hodoníně a některé jsme rovnou rozvezli do nejpostiženějších obcí. Hlavně plachty, kterých jsme měli jedno plné auto, lopaty a powerbanky s čelovkami. Ve vesnici Hrušky nás také požádali o pomoc s vytříděním nakupených tašek a pytlů a stavěním stanů. V této obci jsme pomáhali do brzkých ranních hodin. Ráno pomalu začali přijíždět dobrovolníci, kteří nás vystřídali. Chvíli jsme se prospali a jeli jsme domů. Snažíme se pomáhat dál, a proto se plánujeme za dva týdny na Moravu vrátit.

Jana Pejřilová, Cheb