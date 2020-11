Pokud jste byli zvyklí, že si nakoupíte dárky pro své blízké na vánoční výstavě výrobků klientů sociálně terapeutických dílen Denního centra Mateřídouška, nemusíte smutnit, že to letos nebude možné. Bude. Mateřídouška přichází s možností vybrat si online a pak už jen přijít a vyzvednout.

Mateřídouška letos nabízí výrobky klientů dílen z Chodova i Sokolova online. | Foto: DC Mateřídouška

Jak to funguje, popisuje na sociálních sítích centra ředitelka Věra Bráborcová: „Pokud budete mít o nějaký výrobek zájem, prosíme, napište do komentářů pod fotku, že si jej přejete rezervovat. Prvnímu zájemci zboží rezervujeme. Pokud bude zájemců více a výrobků málo, budeme jednotlivé zájemce kontaktovat do zpráv (v některých případech bude možné výrobek ještě vytvořit, v některých již ne). Rezervované zboží si poté vyzvednete na adrese Tovární 223, Chodov. Po zazvonění na zvonek Vám přijde pověřený pracovník zboží předat. Vše bude probíhat za přísných hygienických podmínek (roušky, dezinfekce) a pouze v prostoru výdejny, tedy před samotnými dílnami, vstup dovnitř není možný. Také Vás prosíme, abyste pro úhradu použili pouze hotovost a pokud možno co nejpřesněji.“