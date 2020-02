V pondělí 17. února ráno v 9:30 vyjede z Kyselky mimořádný vlak.

Ilustrační foto. | Foto: repro Deník

Společnost Mattoni 1873 do nákladního vlaku totiž naloží paletu výrobků Mattoni 1873, která bude mít symbolické číslo 500.000, bude to tedy už půlmilióntá paleta, kterou Mattoni 1873 přepraví k zákazníkům po kolejích. To je pěkný pár tisíc kamionů, které nevyjely na silnici.