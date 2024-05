Dne 15. 6. 2024 se na Mlýnské kolonádě a v Císařských lázních uskuteční Krajská přehlídka základních uměleckých škol Karlovarského kraje v rámci celostátního festivalu ZUŠ OPEN, který zastřešuje Nadační fond Magdaleny Kožené, a v rámci kterého se konají vystoupení mladých umělců „základních uměleckých škol povinných“ po celé České republice. Hned od druhého ročníku se každoročně organizace krajské přehlídky ujal Karlovarský symfonický orchestr.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Jana Kopecká

Letos od něj přebírá štafetu pořadatele Základní umělecká škola Habartov. Její ředitelka Mgr. Anna Novotná k akci mimo jiné říká: „Základní umělecké vzdělávání je unikátním vzdělávacím systémem, kterého si musíme vážit. Je to zlato vzdělávací soustavy naší republiky. Proto je potřeba na žáky základních uměleckých škol posvítit jednou za čas více než obvykle. A to celostátní festival ZUŠ Open dělá. Jednou do roka transparentně posvítí, abychom nezapomněli, že tu ZUŠky máme“. ZUŠ open si klade za cíl mimo jiné zviditelnit systém ZUŠ jako moderní způsob vzdělávání, práce a úspěchů škol na celostátní úrovni i v rámci regionů, posílení jeho respektu a komunikace směrem k veřejnosti. Letošnímu ročníku krajské přehlídky poskytli záštitu primátorka Karlových Varů Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA a hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek.

Obyvatelé i návštěvníci Karlových Varů se mohou těšit na to nejlepší z hudebního, tanečního, výtvarného i divadelního umění v podání mnoha desítek skvělých mladých umělců z celého kraje. Od 11 do 20 hodin se představí orchestry, sólisté, tanečníci a komorní soubory na Mlýnské kolonádě, zajímavou letošní novinkou je zapojení nově zrekonstruovaných Císařských lázní do této akce - prostory byly poskytnuty pro odpolední vystoupení ZUŠek a večerní závěrečný koncert, Císařské lázně rovněž nabídnou od 10 do 15 hodin speciální prohlídky pro rodiče s dětmi nebo výtvarné dílničky. Celodenní program zakončí slavnostní společný koncert Orchestru ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Big bandu Šmeralka a Karlovarského symfonického orchestru v sále Atrium Císařských lázní.

Program na Mlýnské kolonádě je zdarma, do Císařských lázní je vstupné na celodenní program za zvýhodněnou cenu 100 Kč a děti do 15 let zdarma, závěrečný koncert v sále Atrium je také za 100 Kč. Vstupenky lze zakoupit v Císařských lázních nebo online pomocí odkazu na webu https://cisarskelazne.cz/

Progam na Mlýnské kolonádě (moderují Tereza Švecová a Pavlína Šponiarová):

11:00 – 11:40 ZUŠ Ostrov

11:50 – 12:30 ZUŠ Chodov

12:40 – 13:20 ZUŠ Nejdek

13:30 – 14:10 ZUŠ Kraslice

14:20 – 15:00 ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary

15:10 – 15:50 ZUŠ Kynšperk nad Ohří

16:00 – 17:00 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary (Šmeralova 15)

17:10 – 17:30 ZUŠ Habartov

17:40 – 18:20 ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb

18:30 – 18:50 ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary

19:00 – 19:50 ZUŠ Toužim

Program v Císařských lázních:

Zanderův sál:

14:30 – 15:00 uvítací taneční variace ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

15:00 – 15:30 společný koncert sólistů ZUŠ Kraslice a ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

16:00 – 16:30 taneční vystoupení ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

17:00 – 17:30 pěvecké vystoupení ZUŠ Sokolov

18:00 – 18:30 taneční vystoupení ZUŠ Ostrov nad Ohří

Knihovna:

15:00 - 18:00 workshop výtvarného oboru ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary

Sál Atrium:

20:15 Orchestr ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary & Big band Šmeralka & Karlovarský symfonický orchestr – společný závěrečný koncert

Jako host přijal pozvání Zbyněk Drda.

Anna Novotná