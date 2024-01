Mladí strážníci své znalosti zase o trochu více rozšířili. Na kroužku se zabývali tím, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem.

Akce karlovarské městské policie. | Foto: Městská policie Karlovy Vary

Dozvěděli se jaký je mezi pojmy rozdíl, nebo co znamená trestní odpovědnost. Nejlepší metodou, jak to školákům vysvětlit, jsou roky vyzkoušené kartičky. Děti je musí poskládat podle závažnosti činů a i když je tohle téma trochu složitější, dokázaly si s ním celkem dobře poradit. A aby nezůstalo jen u teoretické části, dorazili do Centra zdraví a bezpečí strážníci s vozidlem určeným pro převoz opilců, které si školáci mohli prohlédnout. A vyzkoušet si mohli i funkčnost blikajících majáků. To bylo radosti.

Nikola Záhorová